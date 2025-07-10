Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gawat, Ole Romeny Cedera di Laga Arema FC vs Oxford United!

Agi Ilman , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |21:35 WIB
Gawat, Ole Romeny Cedera di Laga Arema FC vs Oxford United!
Ole Romeny mengalami cedera usai ditekel keras gelandang Arema FC Paulinho Moccelin (Foto: Okezone/Agi Ilman)
A
A
A

BANDUNG Ole Romeny mengalami cedera pada laga Arema FC vs Oxford United di Piala Presiden 2025. Sang pemain bahkan harus ditandu keluar dari lapangan di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/7/2025) malam WIB.

Romeny sempat mencetak gol spektakuler di menit kesembilan. Tembakan terarahnya ke sudut kanan atas gawang Lucas Frigeri membuat Oxford United unggul 2-0 atas Arema FC.

Ole Romeny di Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Tekel Keras

Namun, empat menit kemudian, Romeny terjatuh di pinggir lapangan usai mendapat tekel keras dari Paulinho. Wasit lalu menghentikan laga dan melakukan pengecekan VAR.

Dari hasil tinjauan VAR, wasit memberikan kartu kuning kepada Paulinho. Sementara, Romeny sempat mendapatkan perawatan intensif dari tim medis Oxford United di lapangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631295/graham-arnold-ogah-pikirkan-wasit-china-yang-pimpin-laga-timnas-indonesia-vs-irak-roi.webp
Graham Arnold Ogah Pikirkan Wasit China yang Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Irak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pangsuma_fc_menang_6_3_atas_moncongbulo.jpg
Hasil Pro Futsal League: Pangsuma FC Kalahkan Moncongbulo 6-3
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement