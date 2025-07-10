Gawat, Ole Romeny Cedera di Laga Arema FC vs Oxford United!

BANDUNG – Ole Romeny mengalami cedera pada laga Arema FC vs Oxford United di Piala Presiden 2025. Sang pemain bahkan harus ditandu keluar dari lapangan di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/7/2025) malam WIB.

Romeny sempat mencetak gol spektakuler di menit kesembilan. Tembakan terarahnya ke sudut kanan atas gawang Lucas Frigeri membuat Oxford United unggul 2-0 atas Arema FC.

1. Tekel Keras

Namun, empat menit kemudian, Romeny terjatuh di pinggir lapangan usai mendapat tekel keras dari Paulinho. Wasit lalu menghentikan laga dan melakukan pengecekan VAR.

Dari hasil tinjauan VAR, wasit memberikan kartu kuning kepada Paulinho. Sementara, Romeny sempat mendapatkan perawatan intensif dari tim medis Oxford United di lapangan.