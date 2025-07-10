Arema FC vs Oxford United: Netizen Indonesia Dukung Ole Romeny Cs Lolos Final Piala Presiden 2025

BANDUNG – Pencinta sepakbola Tanah Air memberikan dukungan kepada Oxford United jelang melawan Arema FC di laga terakhir Grup A Piala Presiden 2025, pada Kamis (10/7/2025) malam WIB. Netizen Indonesia tepatnya mendoakan Oxford United yang diperkuat dua bintang Garuda, Ole Romeny dan Marselino Ferdinan, untuk menang atas Arema dan lolos ke final.

The Ox -julukan Oxford United- hanya perlu meraih hasil imbang melawan Arema FC untuk lolos ke final. Pasalnya, hasil imbang akan membuat Oxford memiliki 4 poin, jumlah yang tidak akan bisa dikejar Arema FC yang menjadi pesaing terkuatnya untuk lolos ke final Piala Presiden 2025.

Format Piala Presiden adalah juara dari dua grup akan lolos ke final. Sementara itu, runner up akan saling berhadapan dalam perebutan peringkat ketiga.

1. Dukungan dari Pencinta Sepakbola Tanah Air

Dalam postingan terbaru Instagram Oxford United @oufcfficial, Ole Romeny cs mendapatkan dukungan dari netizen Indonesia. Hal tersebut diketahui dalam kolom komentar.

Kebanyakan mendukung Oxford United menang atas Arema FC dalam laga yang dihelat di Stadion si Jalak Harupat, Bandung tersebut. Jika menang, Oxford United juara juara Grup A dan lolos ke final Piala Presiden 2025.

Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Gas Oxford," tulis akun @ojiiiee_.

"Bisa Oxford," tulis akun @callief_althaffathan77.

"Kasih telak," tulis akun @bagas_wana_f.

"Ayo, tiga poin hari ini," tulis akun @xddevin.