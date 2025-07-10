Jadwal Siaran Langsung Piala Presiden 2025 Hari Ini: Dewa United vs Port FC dan Arema FC vs Oxford United

JADWAL siaran langsung Piala Presiden 2025 hari ini, Kamis (10/7/2025) menyajikan dua pertandingan menarik dari Grup A dan B. Dari Grup B Ada Dewa United vs Port FC, sementara Grup A ada Arema FC vs Oxford United.

Laga yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, hari ini merupakan pertandingan pamungkas dari Grup A dan B, sekaligus penentuan siapa yang juara grup dan berhak lolos ke final.

Sebab perlu diketahui hanya juara grup saja yang berhak lanjut ke final Piala Presiden 2025. Sementara posisi kedua akan lanjut ke laga perebutan peringkat ketiga.

1. Port FC Cuma Butuh Imbang

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, hanya juara grup yang bisa lolos ke final. Port FC yang kini tengah memimpin Grup B pun dijagokan untuk juara grup dan lolos ke laga perebutan gelar juara Piala Presiden 2025.

Klub asal Thailand itu tepatnya memimpin Grup B dengan 3 poin, unggul dua angka dari Dewa United dan Persib Bandung. Jadi, Port FC hanya perlu imbang saja (jadi 4 poin) untuk bisa jadi juara Grup B dan lolos ke final Piala Presiden 2025.

Jika skenario itu terjadi maka Dewa United pun akan finis di urutan kedua. Itu berarti Banten Warriors –julukan Dewa United– lolos ke laga perebutan peringkat ketiga.

Persib Bandung vs Port FC. (Foto: Instagram/portfc_official)

Jadi, akankah Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan berhasil mencuri poin dari Dewa United? Satu hal yang pasti, jika kalah maka Port FC yang lolos ke laga perebutan peringkat ketiga, sementara Dewa United yang ke final.

2. Dewa United Siap Menang

Karena hanya menang satu-satunya cara agar ke final, maka Dewa United dipastikan bakal tampil maksimal saat melawan Port FC. Persiapan pun telah dilakukan tim asuhan Jan Olde Riekerink tersebut.