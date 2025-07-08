Hitung-hitungan Persib Bandung Lolos Perebutan Posisi 3 Piala Presiden 2025 Setelah Ditahan Dewa United 1-1

PERSIB Bandung dipastikan gagal lolos ke final Piala Presiden 2025 setelah ditahan Dewa United 1-1 di matchday kedua Grup A Piala Presiden 2025 yang dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (8/7/2025) malam WIB. Hasil imbang membuat Maung Bandung -julukan Persib Bandung- maksimal tampil di perebutan posisi 3 Piala Presiden 2025.

Lantas, apa syarat skuad asuhan Bojan Hodak tampil di perebutan posisi 3 Piala Presiden 2025? Sebelum membahas ke sana, kita lihat dulu klasemen sementara Grup A Piala Presiden 2025 yang berisikan Port FC, Persib Bandung dan Dewa United.

Port FC jersey putih) puncaki klasemen sementara Grup A Piala Presiden 2025. (Foto: Instagram/@portfc_official)

Port FC kini duduk di posisi puncak dengan koleksi tiga angka dan selisih gol +2. Koleksi tiga angka didapat wakil Thailand setelah menang 2-0 atas Persib Bandung di laga pertama Grup A, Minggu 6 Juli 2025 sore WIB.

Menyusul di posisi dua ada Dewa United dengan koleksi satu angka dan selisih gol 0. Turun ke posisi tiga atau juru kunci ada Persib Bandung dengan raihan satu angka dan selisih gol -2.

1. Syarat Persib Bandung Lolos Perebutan Posisi 3 Piala Presiden 2025

Ada satu syarat agar Persib Bandung lolos perebutan posisi 3 Piala Presiden 2025 yang digelar Sabtu, 12 Juli 2025 pukul 19.30 WIB. Syarat yang dimaksud berharap Dewa United kalah lebih dari selisih dua gol saat menghadapi Port FC pada Kamis, 10 Juli 2025 pukul 15.30 WIB.

Semisal Dewa United kalah 0-3, Persib Bandung dan Banten Warriors -julukan Dewa United- sama-sama mengemas satu poin. Persib Bandung akan menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol, yakni -2 berbanding -3.

Lantas, bagaimana jika Dewa United hanya kalah 0-2 dari Port FC? Jika kondisi ini terjadi, Persib Bandung hampir pasti menang dari segi fairplay. Sebab, ada pemain Dewa United yang sudah mengoleksi kartu merah.