Bojan Hodak Janji Persib Bandung Membaik meski Tak Pernah Menang di Piala Presiden 2025

Bojan Hodak berjanji Persib Bandung membaik meski tak pernah menang di Piala Presiden 2025 (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berjanji timnya akan membaik usai tampil di Piala Presiden 2025. Ia tak mau lama-lama meratapi hasil negatif.

Persib bermain 1-1 melawan Dewa United FC di matchday dua Grup B Piala Presiden 2025. Duel itu berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Selasa 8 Juli 2025 malam WIB.

Tuan rumah unggul lebih dulu melalui Wiliam Marcilio di menit 65. Namun, Dewa United berhasil menyamakan kedudukan melalui Egy Maulana Vikri di menit 90 lewat eksekusi penalti.

1. Belum Menang

Hasil itu membuat Persib belum meraih kemenangan di Piala Presiden 2025. Sebelumnya, Maung Bandung kalah 0-2 dari Port FC pada laga pembuka.

Hodak mengaku pertandingan berjalan lebih baik ketimbang hasil akhir. Ia menyayangkan sebuah kesalahan fatal terjadi di ujung laga.

“Saya rasa pertandingan jauh lebih baik dibanding hasil akhir. Satu kesalahan di menit terakhir itu harus dibayar mahal karena kemenangan kami sirna,” ungkap Hodak, dikutip Rabu (9/7/2025).