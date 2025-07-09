Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Janji Persib Bandung Membaik meski Tak Pernah Menang di Piala Presiden 2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |08:37 WIB
Bojan Hodak Janji Persib Bandung Membaik meski Tak Pernah Menang di Piala Presiden 2025
Bojan Hodak berjanji Persib Bandung membaik meski tak pernah menang di Piala Presiden 2025 (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berjanji timnya akan membaik usai tampil di Piala Presiden 2025. Ia tak mau lama-lama meratapi hasil negatif.

Persib bermain 1-1 melawan Dewa United FC di matchday dua Grup B Piala Presiden 2025. Duel itu berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Selasa 8 Juli 2025 malam WIB.

Persib Bandung vs Dewa United. (Foto: Instagram/persib)

Tuan rumah unggul lebih dulu melalui Wiliam Marcilio di menit 65. Namun, Dewa United berhasil menyamakan kedudukan melalui Egy Maulana Vikri di menit 90 lewat eksekusi penalti. 

1. Belum Menang

Hasil itu membuat Persib belum meraih kemenangan di Piala Presiden 2025. Sebelumnya, Maung Bandung kalah 0-2 dari Port FC pada laga pembuka.

Hodak mengaku pertandingan berjalan lebih baik ketimbang hasil akhir. Ia menyayangkan sebuah kesalahan fatal terjadi di ujung laga.

“Saya rasa pertandingan jauh lebih baik dibanding hasil akhir. Satu kesalahan di menit terakhir itu harus dibayar mahal karena kemenangan kami sirna,” ungkap Hodak, dikutip Rabu (9/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1630211/link-live-streaming-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-skuad-garuda-menuju-piala-dunia-2026-odu.webp
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Skuad Garuda Menuju Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/29/ricky_kambuaya.jpg
3 Pemain Dapat Bocoran Jurus Anti Dicoret Patrick Kluivert dari Skuad Inti Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement