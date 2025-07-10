Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stadion si Jalak Harupat Mati Lampu, Laga Arema FC vs Oxford United Terhenti 30 Menit

Agi Ilman , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |20:35 WIB
Stadion si Jalak Harupat Mati Lampu, Laga Arema FC vs Oxford United Terhenti 30 Menit
Stadion si Jalak Harupat mati lampu saat laga Arema FC vs Oxford United di Piala Presiden 2025 (Foto: Okezone/Agi Ilman)
A
A
A

BANDUNG – Insiden mati lampu mewarnai jalannya laga Arema FC vs Oxford United di Piala Presiden 2025. Alhasil, laga di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/7/2025) malam WIB, itu harus tertunda selama 30 menit.

Lampu stadion di tribun timur dan barat tiba-tiba mati saat laga berjalan empat menit. Hal itu menyebabkan jarak pandang terbatas.

1. Berbahaya

Laga Arema FC vs Oxford United diwarnai mati lampu (Foto: Okezone/Agi Ilman)
Laga Arema FC vs Oxford United diwarnai mati lampu (Foto: Okezone/Agi Ilman)

Wasit memutuskan untuk menghentikan sementara jalannya pertandingan. Ia menilai hal ini berbahaya meski sebagian pencahayaan di tribun lainnya masih berfungsi.

Kondisi penerangan yang tidak optimal itu memang akan mengganggu jalannya pertandingan. Alhasil, wasit menghentikan sementara laga.

Para pemain dari kedua tim, termasuk Ole Romeny dan rekan-rekannya di Oxford United, terlihat tetap melakukan pemanasan ringan di area lapangan sembari menunggu keputusan. Hal itu dilakukan agar kondisi mereka tetap terjaga.

 

Telusuri berita bola lainnya
