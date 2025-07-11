Komentar Arema FC soal Kebijakan Baru 11 Pemain Asing di Super League 2025-2026

MALANG - Manajemen Arema FC memastikan tak mempermasalahkan kebijakan baru soal diperbolehkannya setiap tim merekrut 11 pemain asing di Super League 2025-2026. Sebab 11 pemain asing itu merupakan kesepakatan bersama dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Liga Indonesia Baru (LIB).

1. Arema FC Tak Masalah

General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi memastikan Singo Edan –julukan Arema FC– mengikuti kesepakatan bersama itu. Walau sejatinya Arema FC ternyata sempat mengusulkan cukup sembilan pemain asing saja untuk turnamen yang dulunya disebut Liga 1 tersebut.

"Iya itu kesepakatan seluruh klub Liga 1," kata Yusrina, saat memberikan keterangan, dikutip Jumat (11/7/2025).

Ya, Inal -sapaan akrab Yusrinal– menyatakan, awalnya memang manajemen tim asal Malang mengusulkan agar kuota pemain asing sebanyak 9 orang. Tapi akhirnya kesepakatan dan suara terbanyak para tim-tim Liga 1 pemegang saham PT LIB justru di angka 11 pemain asing.

"Kuota pemain asing 8 bermain, 11 didaftarkan, kita mengusulkannya cukup 7 sampai 9 saja, tapi 11 yang didaftarkan ya its okelah suara terbanyak itu 8 - 11 itu," sambung Yusrinal.

Arema FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

Namun pihaknya mengaku tak akan menggunakan seluruh kuota pemain asing yang dibolehkan PT LIB. Sebab berkaca pada pengalaman akan ada kegaduhan di ruang ganti, jika pemain asing itu tak dimainkan.

"Kalau 8 tidak main, pengalaman kita agak problem di tim, karena pasti mereka yang pengen bermain itulah, itu agak mengganggu ruang ganti," tambah Yusrinal.