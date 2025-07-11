Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Komentar Arema FC soal Kebijakan Baru 11 Pemain Asing di Super League 2025-2026

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |03:01 WIB
Komentar Arema FC soal Kebijakan Baru 11 Pemain Asing di Super League 2025-2026
Sesi latihan Arema FC. (Foto: Media Officer Arema)
A
A
A

MALANG - Manajemen Arema FC memastikan tak mempermasalahkan kebijakan baru soal diperbolehkannya setiap tim merekrut 11 pemain asing di Super League 2025-2026. Sebab 11 pemain asing itu merupakan kesepakatan bersama dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Liga Indonesia Baru (LIB).

1. Arema FC Tak Masalah

General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi memastikan Singo Edan –julukan Arema FC– mengikuti kesepakatan bersama itu. Walau sejatinya Arema FC ternyata sempat mengusulkan cukup sembilan pemain asing saja untuk turnamen yang dulunya disebut Liga 1 tersebut.

"Iya itu kesepakatan seluruh klub Liga 1," kata Yusrina, saat memberikan keterangan, dikutip Jumat (11/7/2025).

Ya, Inal -sapaan akrab Yusrinal– menyatakan, awalnya memang manajemen tim asal Malang mengusulkan agar kuota pemain asing sebanyak 9 orang. Tapi akhirnya kesepakatan dan suara terbanyak para tim-tim Liga 1 pemegang saham PT LIB justru di angka 11 pemain asing.

"Kuota pemain asing 8 bermain, 11 didaftarkan, kita mengusulkannya cukup 7 sampai 9 saja, tapi 11 yang didaftarkan ya its okelah suara terbanyak itu 8 - 11 itu," sambung Yusrinal.

Arema FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
Arema FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

Namun pihaknya mengaku tak akan menggunakan seluruh kuota pemain asing yang dibolehkan PT LIB. Sebab berkaca pada pengalaman akan ada kegaduhan di ruang ganti, jika pemain asing itu tak dimainkan.

"Kalau 8 tidak main, pengalaman kita agak problem di tim, karena pasti mereka yang pengen bermain itulah, itu agak mengganggu ruang ganti," tambah Yusrinal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/49/3175177/frans_putros-tjvB_large.jpg
Reaksi Persib Bandung Usai Frans Putros Dapat Sanksi Tambahan dari Komdis PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/49/3174722/reza_arya_pratama-A6q2_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Reza Arya Pratama di PSM Makassar yang Tiba-Tiba Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/49/3174491/persita_tangerang_vs_semen_padang-ygah_large.jpg
Hasil Persita Tangerang vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Pendekar Cisadane Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/49/3174123/jordi_amat-xK2f_large.jpg
Jordi Amat Tahu Cara agar Persija Jakarta Bangkit di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/50/1631083/garuda-fight-championship-angkat-gengsi-combat-sports-ke-level-lebih-tinggi-iwa.webp
Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/patrick_kluivert_1.jpg
Timnas Indonesia vs Irak, Kluivert Siap Hancurkan Kutukan Demi Tiket Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement