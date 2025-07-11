Disetujui FIGC, Laga AC Milan vs Como 1907 Bisa Digelar di Australia!

Laga AC Milan vs Como 1907 di Liga Italia 2025-2026 berpotensi dipindahkan ke Australia (Foto: AC Milan)

ROMA – FIGC menyetujui permintaan agar laga AC Milan vs Como 1907 digelar di Perth, Australia. Ini akan jadi tonggak baru dalam sejarah sepakbola Eropa khususnya Italia.

Wacana untuk memainkan satu laga kandang liga-liga Eropa seperti Inggris, Italia, dan Spanyol kerap menuai kontroversi. Sebab, hal itu dianggap melanggar tradisi yang dijaga oleh fans-fans lokal.

Operator liga domestik juga kerap menjadi penghalang. Mereka tentu tidak mau daya tarik sebuah pertandingan jadi turun gara-gara venue-nya dipindah.

1. FIGC Setuju Digelar di Perth

Namun, sikap itu bisa jadi berubah dengan langkah yang diambil FIGC. PSSI-nya Italia itu belum lama ini menyetujui laga AC Milan vs Como 1907 digelar di Perth pada Februari 2026.

“Dewan federal memberikan opini positif terhadap permintaan Lega Serie A (operator Liga Italia) untuk memainkan pertandingan AC Milan vs Como 1907 di Perth,” bunyi pernyataan FIGC, disitat dari The Guardian, Jumat (11/7/2025).

“Ini akan menjadi perjalanan bersejarah ke luar negeri untuk pertandingan Serie A,” imbuh pernyataan tersebut.