Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Disetujui FIGC, Laga AC Milan vs Como 1907 Bisa Digelar di Australia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |12:32 WIB
Disetujui FIGC, Laga AC Milan vs Como 1907 Bisa Digelar di Australia!
Laga AC Milan vs Como 1907 di Liga Italia 2025-2026 berpotensi dipindahkan ke Australia (Foto: AC Milan)
A
A
A

ROMA – FIGC menyetujui permintaan agar laga AC Milan vs Como 1907 digelar di Perth, Australia. Ini akan jadi tonggak baru dalam sejarah sepakbola Eropa khususnya Italia.

Wacana untuk memainkan satu laga kandang liga-liga Eropa seperti Inggris, Italia, dan Spanyol kerap menuai kontroversi. Sebab, hal itu dianggap melanggar tradisi yang dijaga oleh fans-fans lokal.

ac milan vs como foto ac milan

Operator liga domestik juga kerap menjadi penghalang. Mereka tentu tidak mau daya tarik sebuah pertandingan jadi turun gara-gara venue-nya dipindah.

1. FIGC Setuju Digelar di Perth

Namun, sikap itu bisa jadi berubah dengan langkah yang diambil FIGC. PSSI-nya Italia itu belum lama ini menyetujui laga AC Milan vs Como 1907 digelar di Perth pada Februari 2026.

“Dewan federal memberikan opini positif terhadap permintaan Lega Serie A (operator Liga Italia) untuk memainkan pertandingan AC Milan vs Como 1907 di Perth,” bunyi pernyataan FIGC, disitat dari The Guardian, Jumat (11/7/2025).

“Ini akan menjadi perjalanan bersejarah ke luar negeri untuk pertandingan Serie A,” imbuh pernyataan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/47/3174791/jay_idzes-wYq1_large.jpg
Media Italia Juluki Jay Idzes Raksasa di Udara karena Tampil Begitu Kuat di Lini Pertahanan Sassuolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/47/3174692/juventus_vs_ac_milan-QxyF_large.jpg
Massimiliano Allegri Ungkap Penyebab AC Milan Kesulitan Menang hingga Ditahan Juventus 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/47/3174674/as_roma_menang_2_1_atas_fiorentina_di_liga_italia_2025_2026-0gAx_large.jpg
Hasil Fiorentina vs AS Roma di Liga Italia 2025-2026: Menang Comeback 2-1, Il Lupi Naik ke Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/47/3174560/hasil_inter_milan_vs_cremonese_di_liga_italia_2025_2026_interen-Ih3s_large.jpg
Tanpa Kiper Timnas Indonesia Emil Audero, Cremonese Dihajar Inter Milan 1-4 di Liga Italia 2025-2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/51/1631209/rudianto-manurung-kembali-terpilih-secara-aklamasi-pimpin-psti-riau-kgh.webp
Rudianto Manurung Kembali Terpilih Secara Aklamasi Pimpin PSTI Riau
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert.jpg
Patrick Kluivert Sudah Siapkan Strategi Khusus untuk Bungkam Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement