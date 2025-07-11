Resmi Gabung Al Hilal, Theo Hernandez Tulis Pesan Menyentuh untuk AC Milan

Theo Hernandez resmi bergabung dengan Al Hilal di bursa transfer musim panas 2025 (Foto: Instagram/@theo3hernandez)

THEO Hernandez resmi bergabung dengan Al Hilal di bursa transfer musim panas 2025. Ia langsung menulis sebuah pesan menyentuh untuk AC Milan.

Hernandez ditebus dengan mahar senilai 25 juta Euro (setara Rp473 miliar). Adik dari Lucas Hernandez itu disebut akan mendapat gaji sebesar 20 juta Euro (setara Rp378 miiar) per tahunnya.

Milan memang sengaja melego Hernandez di bursa transfer musim panas 2025 karena kontraknya habis pada 30 Juni 2026. Daripada kehilangan gratis, mereka memilih menguangkan pemain berusia 27 tahun itu.

1. Pesan Menyentuh

Theo Hernandez membawa AC Milan memimpin 1-0 atas Hellas Verona (Foto: Reuters/Ciro De Luca)

Usai resmi bergabung ke Al Hilal, Hernandez menulis pesan menyentuh di akun Instagram pribadinya @theo3hernandez. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang selama ini mendukungnya selama bermukim di San Siro.

“Setelah enam tahun, tiba waktunya mengucap selamat tinggal. Saya tiba di Milan pada 2019 dengan impian, gairah, serta antusiasme untuk mengenakan seragam yang kaya sejarah ini,” tulis Hernandez.

“Saya pergi hari ini dengan membawa momen-momen tak terlupakan, seperti juara Serie A dan Piala Super Italia, dan paling penting adalah orang-orang luar biasa di ruang ganti,” imbuh pria berpaspor Prancis itu.

“Terima kasih sepenuh hati untuk rekan-rekan setim, semua pelatih yang pernah percaya kepada saya, dan terutama untuk Paolo Maldini untuk kedekatan, visi, dan kepemimpinannya,” papar Hernandez.

“Juga kepada Milanisti, yang selalu hadir dalam suka dan duka. Mendengarkan dukungan kalian adalah sebuah privilese yang tidak akan pernah saya lupakan dan selalu bawa di dalam hati,” ungkap eks didikan Real Madrid itu.

Hernandez mengaku tidak mudah memutuskan menerima pinangan Al Hilal. Ia sebetulnya memprioritaskan untuk bertahan di San Siro. Namun, visinya sudah tidak sejalan dengan klub.