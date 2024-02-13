Stefano Pioli Puji Performa Theo Hernandez Usai Bawa AC Milan Kalahkan Napoli

MILAN - Pelatih AC Milan, Stefano Pioli memberikan pujian atas performa Theo Hernandez. Selain menjadi pahlawan kemenangan, tetapi ia menilai Theo Hernandez adalah pemimpin di Rossoneri -julukan AC Milan.

AC Milan berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Napoli di pertandingan ke-24 Liga Italia 2023/2024 di San Siro Stadium, Senin (12/2/2024) dini hari WIB. Gol tunggal Rossoneri dicetak oleh Theo Hernandez (25').

Sementara selepas pertandingan, Stefano Pioli memberikan pujian atas penampilan Theo Hernandez karena mampu memainkan peran bek tengah dengan sangat baik. Bahkan, ia menilai Theo Hernandez bisa menerima umpan Rafael Leao dengan baik karena sudah saling memahami.

"Theo telah menempatkan dirinya sebagai bek tengah dan ia melakukannya dengan sangat baik, tetapi tentu saja ia memiliki hubungan yang baik dengan Leao di sisi kiri, mereka saling mengenal satu sama lain dengan baik, bisa saling memahami satu sama lain," kata Stefano Pioli dikutip dari Football Italia, Senin (12/2/2024).

Stefano Pioli pun mengaku tidak mengetahui mental Theo Hernandez usai gagal membawa Prancis menjadi juara Piala Dunia 2023. Namun, ia menilai pemain berusia 26 tahun itu telah membuktikan dirinya menjadi pemimpin di AC Milan untuk saat ini.

"Saya tidak yakin bagaimana mentalnya musim ini, namun ia sangat positif. Ia telah menjadi seorang pemimpin bagi tim ini, bukan seseorang yang banyak bicara, tetapi dengan sikapnya," ujarnya.