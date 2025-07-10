Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Persija Jakarta Pertanyakan Kuota 11 Pemain Asing di Super League 2025-2026: Apa Niatnya?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |01:45 WIB
Pelatih Persija Jakarta Pertanyakan Kuota 11 Pemain Asing di Super League 2025-2026: Apa Niatnya?
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza (MS) mempertanyakan maksud kuota 11 pemain asing di Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, heran dengan kuota 11 pemain asing di Super League 2025-2026. Ia mempertanyakan urgensi pemberlakukan regulasi tersebut.

PT LIB yang berganti nama menjadi I League telah resmi menetapkan perubahan kuota pemain asing. Mereka mengizinkan setiap klub mendaftarkan total 11 legiun asing, dengan catatan hanya delapan pemain yang boleh beraksi dalam pertandingan.

Persija Jakarta menggelar latihan perdana jelang Liga 1 2025-2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Kuota pemain asing ini meningkat dibandingkan musim lalu. Di mana, tiap klub hanya boleh mendaftarkan delapan pemain dengan hanya enam orang yang boleh berada di lapangan.

1. Pertanyakan Maksud

Menanggapi regulasi terbaru itu, Souza langsung mempertanyakan maksud dan tujuan I League. Jika ingin membuat kompetisi lebih kuat, ia menilai langkah itu cukup baik. Sebab, kehadiran pilar asing membuat pemain lokal dapat kesempatan berlatih dengan pemain berkualitas.

"Saya tidak tahu. Apa sebenarnya niat liga? Apakah memang ingin membuat kompetisi lebih kuat?" kata Souza kepada wartawan termasuk Okezone di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, dikutip Kamis (10/7/2025).

"Jika iya, maka para pemain lokal bisa menghadapi lawan yang lebih tangguh, bermain bersama dan melawan pemain-pemain asing yang hebat. Mereka akan berlatih dan bertanding dengan pemain-pemain berkualitas tinggi," tambah pria asal Brasil itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/49/3175177/frans_putros-tjvB_large.jpg
Reaksi Persib Bandung Usai Frans Putros Dapat Sanksi Tambahan dari Komdis PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/49/3174722/reza_arya_pratama-A6q2_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Reza Arya Pratama di PSM Makassar yang Tiba-Tiba Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/49/3174491/persita_tangerang_vs_semen_padang-ygah_large.jpg
Hasil Persita Tangerang vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Pendekar Cisadane Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/49/3174123/jordi_amat-xK2f_large.jpg
Jordi Amat Tahu Cara agar Persija Jakarta Bangkit di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630785/justin-hubner-minta-maaf-bikin-status-sindiran-usai-tak-jadi-starter-lawan-arab-saudi-cqa.webp
Justin Hubner Minta Maaf Bikin Status Sindiran usai Tak Jadi Starter Lawan Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/27/fullback_timnas_indonesia_dean_james.jpg
Laga Hidup Mati vs Irak, Dean James Berikan Pesan Penting!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement