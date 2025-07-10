Pelatih Persija Jakarta Pertanyakan Kuota 11 Pemain Asing di Super League 2025-2026: Apa Niatnya?

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, heran dengan kuota 11 pemain asing di Super League 2025-2026. Ia mempertanyakan urgensi pemberlakukan regulasi tersebut.

PT LIB yang berganti nama menjadi I League telah resmi menetapkan perubahan kuota pemain asing. Mereka mengizinkan setiap klub mendaftarkan total 11 legiun asing, dengan catatan hanya delapan pemain yang boleh beraksi dalam pertandingan.

Kuota pemain asing ini meningkat dibandingkan musim lalu. Di mana, tiap klub hanya boleh mendaftarkan delapan pemain dengan hanya enam orang yang boleh berada di lapangan.

1. Pertanyakan Maksud

Menanggapi regulasi terbaru itu, Souza langsung mempertanyakan maksud dan tujuan I League. Jika ingin membuat kompetisi lebih kuat, ia menilai langkah itu cukup baik. Sebab, kehadiran pilar asing membuat pemain lokal dapat kesempatan berlatih dengan pemain berkualitas.

"Saya tidak tahu. Apa sebenarnya niat liga? Apakah memang ingin membuat kompetisi lebih kuat?" kata Souza kepada wartawan termasuk Okezone di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, dikutip Kamis (10/7/2025).

"Jika iya, maka para pemain lokal bisa menghadapi lawan yang lebih tangguh, bermain bersama dan melawan pemain-pemain asing yang hebat. Mereka akan berlatih dan bertanding dengan pemain-pemain berkualitas tinggi," tambah pria asal Brasil itu.