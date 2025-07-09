Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Regulasi 11 Pemain Asing, Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Tidak Akan Penuhi Kuota

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |15:48 WIB
Regulasi 11 Pemain Asing, Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Tidak Akan Penuhi Kuota
Bojan Hodak kala melatih Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, soroti regulasi 11 pemain asing di Liga 1 atau yang kini disebut Super League pada musim 2025-2026. Dia memastikan Persib tidak akan penuhi kuota pemain asing tersebut.

Dari 11 pemain asing yang bisa dimiliki setiap klub, Bojan berencana hanya akan menambah satu pemain asing lagi di Persib. Dengan begitu, Persib hanya akan memikiki sembilan pemain asing.

1. Reaksi Bojan Hodak

Bojan Hodak mengaku tidak mau terburu-buru untuk menentukan jumlah pemain asing untuk Super League 2025-2026. Terlebih, batas waktu pendaftaran pemain untuk menghadapi Super League masih panjang.

“Saya masih harus bicara dengan manajemen, mungkin pembicaraan ini dilakukan dalam 2-3 hari ke depan. Mungkin kami hanya akan mendatangkan satu (pemain asing). Tergantung bagaimana nanti,” ujar Bojan, Rabu (9/7/2025).

“Kami masih punya waktu untuk mendaftarkan pemain. Tapi saya tidak yakin akan menggunakan semua kuota pemain asing,” tegasnya.

2. Sudah Cukup dengan Pemain Asing di Persib Bandung saat Ini

Bojan merasa delapan pemain asing yang sudah dimiliki Persib Bandung saat ini dirasa cukup. Apalagi, kedelapannya memiliki posisi yang berbeda.

“Saya rasa untuk saat ini sudah cukup. Mungkin kami akan hanya menambah satu dan itu akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan,” beber Bojan Hodak.

 

