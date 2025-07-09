Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Saddil Ramdani Cedera, Persib Bandung Kelimpungan Jelang Super League 2025-2026?

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |14:55 WIB
Saddil Ramdani Cedera, Persib Bandung Kelimpungan Jelang Super League 2025-2026?
Saddil Ramdani mengalami cedera di laga Persib Bandung vs Port FC. (Foto: Instagram/@saddilramdanii)
PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak mengonfirmasi Saddil Ramdani mengalami cedera saat Maung Bandung ditumbangkan Port FC di laga pertama Grup B Piala Presiden 2025, Minggu 6 Juli 2025. Alhasil, eks pemain Persela Lamongan itu absen saat Persib Bandung bermain 1-1 dengan Dewa United di laga kedua Grup B, Selasa 8 Juli 2025 malam WIB.

Lantas, apakah cedera yang dialami Saddil Ramdani membuat Bojan Hodak khawatir jelang kick off Super League 2025-2026 awal bulan depan? Pelatih asal Kroasia itu memprediksi Saddil Ramdani tidak mengalami cedera serius.

Aksi Saddil Ramdani di laga Persib Bandung vs Port FC. (Foto: Instagram/@saddilramdanii)
Aksi Saddil Ramdani di laga Persib Bandung vs Port FC. (Foto: Instagram/@saddilramdanii)

“Saya rasa cederanya tidak benar-benar buruk. Saya rasa dia akan baik-baik saja,” kata Bojan Hodak, Rabu (9/7/2025).

1. Tunggu Hasil MRI

Bojan Hodak mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter tim. Diharapkan hasil tes yang dilakukan berakhir baik bagi winger 26 tahun tersebut.

“Kami harus menunggu bagaimana hasilnya dari dokter dan hasil dari MRI. Sekarang kami libur, jadi mungkin lusa saya mendapat kabarnya,” kata eks pelatih Timnas Malaysia U-19 ini.

2. Menyusul Achmad Jufriyanto

Sebelumnya, Persib Bandung kehilangan Achmad Jufriyanto juga karena merumput di Piala Presiden 2025. Bek 38 tahun itu bahkan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang rusuk.

 

