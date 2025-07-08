Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sore Hari! Ini Jadwal Timnas Malaysia U-23 vs Filipina di Piala AFF U-23 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |14:05 WIB
Sore Hari! Ini Jadwal Timnas Malaysia U-23 vs Filipina di Piala AFF U-23 2025
Timnas Malaysia U-23 kala berlaga. (Foto: FA Malaysia)
A
A
A

JADWAL Timnas Malaysia U-23 vs Filipina di Piala AFF U-23 2025. Laga seru itu akan digelar pada sore hari.

Ajang Piala AFF U-23 2025 akan segera bergulir. Sejumlah laga seru akan tersaji, termasuk pertemuan Timnas Malaysia U-23 vs Filipina di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Hadapi Piala AFF U-23 2025, Timnas Malaysia U-23 Bakal Manfaatkan Pemain Naturalisasi?

1. Timnas Malaysia U-23 vs Filipina

Berdasarkan hasil drawing, Timnas Malaysia U-23 dan Filipina tergabung di Grup A. Mereka segrup juga dengan tuan rumah Piala AFF U-23 2025, yakni Timnas Indonesia U-23. Selain itu, satu tim lagi yang masuk Grup A adalah Brunei Darussalam.

Duel Timnas Malaysia U-23 vs Filipina akan jadi laga pembuka Piala AFF U-23 2025. Tak ayal, kedua tim bertekad tampil jor-joran demi membuka perjalanan dengan manis.

Kedua tim kini terus gempur persiapan matang. Pelatih Malaysia U-23, Nafuzi Zain, memastikan tak gentar menghadapi tim mana pun.

“Meski begitu, kami siap menghadapi tantangan apa pun. Target kami adalah menembus final, tapi saya ingin fokus satu per satu. Saat ini, tujuan utama adalah lolos ke semifinal, lalu melangkah ke partai puncak,” tegas Nafuzi, dikutip dari The Thao 247, Selasa (8/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
