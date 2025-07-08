Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23, Malaysia U-23 Hajar Klub Liga Super Malaysia PDRM FC

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |13:15 WIB
Jelang Lawan Timnas Indonesia U-23, Malaysia U-23 Hajar Klub Liga Super Malaysia PDRM FC
Timnas Malaysia U-23 siap tempur di Piala AFF U-23 2025. (Foto: instagram/@FAM_Malaysia)




TIM Nasional (Timnas) Malaysia U-23 bersiap jelang turun di Piala AFF U-23 2025, termasuk menghadapi Timnas Indonesia U-23 di matchday pamungkas Grup A, Senin 21 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Sejak bulan lalu, skuad asuhan Nafuzi Zain menggelar pemusatan latihan.

Terbaru, skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia U-23- menghadapi klub Liga Super Malaysia, PDRM FC di laga uji coba. Hasilnya, Timnas Malaysia U-23 menang 1-0 atas PDRM FC yang musim lalu finis di posisi sembilan Liga Super Malaysia 2024-2025.

Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)
Timnas Malaysia U-23 terus perkuat diri jelang Piala AFF U-23 2025. (Foto: Instagram/malaysia_nt)

“Latihan dan uji coba penting bagi kami untuk melihat seberapa jauh skema yang kami terapkan berjalan atau tidak. Masalahnya bukan menang atau kalah, tapi seberapa baik kami mempersiapkan diri,” kata Nafuzi Zain, Okezone mengutip dari Soha, Selasa (8/7/2025).

1. Masih Menganalisis Tim

Nafuzi Zain secara keseluruhan masih menganalisis kekurangan dan kelebihan tim. Terlebih setiap lawan yang dihadapi di Piala AFF U-23 2025 memiliki gaya permainan berbeda-beda.

“Kami masih menganalisis dan mengevaluasi setiap lawan dengan seksama. Secara taktik, kami tidak bisa menganggap enteng karena setiap tim punya gaya bermain sendiri. Kami perlu mempersiapkan diri dari segala sisi,” lanjut pelatih 46 tahun ini.

2. Tak Mau Besar Kepala

Setelah mengalahkan PDRM FC, Zain tak mau besar kepala. Menurutnya, masih banyak yang harus diperbaiki skuad Harimau Malaya ke depan.

 

Telusuri berita bola lainnya
