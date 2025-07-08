Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Oxford United vs Liga Indonesia All Star Berjalan Lancar meski Hujan Deras, Rahmad Darmawan Soroti Kualitas SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |03:05 WIB
Oxford United vs Liga Indonesia All Star Berjalan Lancar meski Hujan Deras, Rahmad Darmawan Soroti Kualitas SUGBK
Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

LAGA Liga Indonesia All Star vs Oxford United berjalan lancar, meski diguyur hujan deras. Pelatih Liga Indonesia All Star, Rahmad Darmawan, pun soroti kualitas lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Dia memuji kualitas lapangan SUGBK yang tetap baik, meskipun diguyur hujan deras. Hal ini penting karena faktor lapangan membuat permainan timnya melawan Oxford United bisa dinikmati publik.

Ole Romeny di Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Liga Indonesia All Star vs Oxford United

Pertemuan Liga Indonesia All Star vs Oxford United tersaji dalam laga perdana Grup A Piala Presiden 2025 pada Minggu 6 Juli 2025. Dalam laga itu, Oxford berhasil menang 6-3 atas Liga Indonesia All Star.

Rahmad Darmawan mengatakan lapangan SUGBK memang punya kualitas yang sangat tepat untuk jadi venue laga pembuka Piala Presiden 2025. Kualitas lapangan membuat pola permainan kedua tim berjalan baik.

"Lapangan bagus dan enak. Aliran bola jalan dengan baik. Kedua kesebelasan bisa main game passing tadi walau berbeda intensitasnya," ujar Rahmad Darmawan.

 

