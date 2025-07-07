Marselino Ferdinan Tak Bermain Lepas di Oxford United, Rahmad Darmawan: Tidak seperti dengan Timnas Indonesia

MARSELINO Ferdinan dinilai tak bermain lepas di Oxford United. Penampilannya berbeda kala dirinya tampil di Timnas Indonesia.

Penilaian ini disampaikan pelatih Liga Indonesia All Star, Rahmad Darmawan. Diketahui, Liga Indonesia All Star baru saja berhadapan dengan Oxford United di Piala Presiden 2025.

1. Soroti Penampilan Marselino Ferdinan

Rahmad Darmawan soroti penampilan Marselino Ferdinan. Menurutnya, Marselino tampil cukup berbeda saat membela Oxford United dengan Timnas Indonesia.

Wonderkid Timnas Indonesia itu dinilai tampil lebih hati-hati saat membela Oxford United. Sementara kala membela skuad Garuda, Marselino bisa tampil lebih lepas.

"Marselino turun di babak kedua, dan tidak seperti saat dia main dengan timnas. Dia main aman hari ini, banyaknya di sektor kiri saja," ucap Rahmad Darmawan dalam konferensi pers pascalaga.

"Secara keseluruhan Marselino tidak banyak buat kesalahan hari ini walaupun tidak seperti biasanya," lanjutnya.