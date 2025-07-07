Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cerita Adaptasi Marselino Ferdinan dan Ole Romeny di Oxford United

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |03:05 WIB
Cerita Adaptasi Marselino Ferdinan dan Ole Romeny di Oxford United
Marselino Ferdinan kala membela Oxford United. (Foto: Oxford United)
A
A
A

CERITA adaptasi Marselino Ferdinan dan Ole Romeny di Oxford United diungkap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia mengatakan kedua pemain Timnas Indonesia itu beradaptasi cukup baik di Oxford United.

Hal itu diketahui Erick berdasarkan pendapat pelatih Oxford United, Gary Rowett. Keduanya kini sama-sama tengah bermain di Piala Presiden 2025.

ole romeny dan marselino ferdinan foto ig @pialapresiden

1. Adaptasi Marselino Ferdinan dan Ole Romeny

Marselino Ferdinan dan Ole Romeny merupakan dua pemain Timnas Indonesia yang membela Oxford United. Marselino bergabung lebih dulu dengan klub Liga 2 Inggris itu, kemudian disusul oleh Ole.

Sejauh ini, keduanya sudah mendapatkan kesempatan bermain untuk The Ox -julukan Oxford United. Namun, Ole mendapatkan menit bermain lebih banyak ketimbang Marselino.

Kini, keduanya hadir di Indonesia untuk membela Oxford United yang diundang ke turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Erick mengungkap, sang pelatih cukup senang dengan adaptasi Marselino dan Ole di klub.

"Tadi saya mengecek latihan Ole Romeny dan Marselino Ferdinan. Bagaimana mereka beradaptasi di klub luar negeri karena itu pentin. Dari pendapat pelatih (Gary Rowett) Marselino sangat serius, Ole juga adaptasinya bagus," ungkap Erick kepada awak media di Jakarta, dikutip pada Senin (7/7/2025).

 

