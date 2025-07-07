41 Ribu Penonton Hadir di Laga Oxford United vs Liga Indonesia All Star, Gary Rowett Takjub: Luar Biasa!

SEBANYAK 41 ribu penonton hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk saksikan laga Oxford United vs Liga Indonesia All Star semalam. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, pun dibuat takjub.

Rowett takjub dengan atmosfer suporter Indonesia. Hal itu membuat timnya bersemangat tampil di Piala Presiden 2025.

1. Oxford United Mulai Perjalanan di Piala Presiden 2025

Ya, Oxford United telah mulai perjalanannya di turnamen pramusim, Piala Presiden 2025. Mereka menghadapi Liga Indonesia All Star di laga perdana Grup A.

Tim kasta kedua Liga Inggris itu pun sukses meraih kemenangan dengan skor 6-3. Rowett makin merasa gembira karena laga itu dihadiri 41 ribu penonton.

2. Terkesan

Gary Rowett mengatakan sangat terkesan dengan laga pembuka Piala Presiden 2025. Pasalnya, dia merasakan atmosfer suporter yang luar biasa sepanjang 90 menit pertandingan berlangsung.

"Pertandingan itu sungguh menarik, awal yang keren memiliki 40 ribu penggemar Indonesia di sana, yang dengan penuh semangat mendukung semua pemain, saya yakin," ujar Rowett usai laga.

"Itu sungguh pengalaman yang menarik bagi para pemain untuk melihat kembang api, lagu kebangsaan, dan pemilik kami Erick yang memulai pertandingan," tambahnya.