HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan Dipinjamkan Oxford United? Begini Jawaban Erick Thohir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |04:05 WIB
Marselino Ferdinan Dipinjamkan Oxford United? Begini Jawaban Erick Thohir
Marselino Ferdinan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal rumor Oxford United bakal meminjamkan Marselino Ferdinan. Akankah itu terjadi usai Piala Presiden 2025?

Kabarnya, Marselino akan dipinjamkan ke klub Belanda. Erick pun mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai hal itu.

5 Pemain Timnas Indonesia yang Berstatus Mahasiswa Aktif, Marselino Ferdinan hingga Pratama Arhan

1. Marselino Ferdinan Dipinjamkan Oxford United

Rumor mengenai Marselino bakal dipinjamkan oleh Oxford United sempat santer beberapa waktu lalu. Kabarnya, pemain Timnas Indonesia itu akan dipinjamkan ke klub Belanda untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak.

Terkait hal itu, Erick yang merupakan pemilik Oxford United mengaku bahwa belum ada pembicaraan dari pihak manajemen. Dia menilai Marselino saat ini mengalami perkembangan yang positif dan diharapkan bisa semakin beradaptasi dengan sepak bola Inggris.

“Saya dari Chairman-nya (Grant Ferguson) tadi laporan belum ada pembicaraan juga dari klub dari Belanda. Marselino berlatih sangat baik. Nanti, kita lihat di turnamen ini apakah dia bisa beradaptasi dengan sepakbola Inggris,” ucap Erick di Jakarta, dikutip Senin (7/7/2025).

 

