Penyebab Liga Indonesia All Star Kalah 3-6 dari Oxford United di Piala Presiden 2025

PENYEBAB Liga Indonesia All Star kalah 3-6 dari Oxford United di Piala Presiden 2025. Pelatih Liga Indonesia All Star, Rahmad Darmawan, mengakui anak asuhnya gugup saat menghadapi Oxford United.

Meski begitu, Rahmad cukup puas dengan perjuangan para pemainnya dalam pertandingan tersebut. Motivasi para pemain pun diharapkan terus terjaga untuk laga berikutnya.

1. Liga Indonesia All Star Kalah

Liga Indonesia All Star menelan kekalahan dari Oxford United di laga pertama Grup A Piala Presiden 2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Minggu 6 Juli 2025 malam WIB.

Enam gol The Ox -julukan Oxford United- dicetak oleh Mark Harris (4', 30'), Michal Helik (45'), Tom Bradshaw (52'), Placheta (56'), dan Brian De Keersmaecker (68'). Sementara itu, Liga Indonesia Al Star membalas lewat gol Riko Simanjuntak (14'), Rizky Febrianto (74'), dan Eksel Runtukahu (80').

2. Liga Indonesia All Star Gugup

Selepas laga, Rahmad mengatakan anak asuhnya gugup pada awal pertandingan. Namun setelah 25 menit laga berjalan, RD -sapaan akrab Rahmad Darmawan- melihat peningkatan yang cukup baik.

"Kita mengawali pertandingan hari ini dengan sedikit ada terlihat keragu-raguan dalam mengambil keputusan. Mungkin banyak yang sudah lama tidak menghadapi satu atmosfer pertandingan melawan tim Eropa, kemudian ada banyak penonton di situ, terlihat sekali mereka tidak bermain lepas," ujar Rahmad dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Senin (7/7/2025).

"Setelah 25 menit terlewati, kita mulai bisa mengembangkan permainan dan keluar dari tekanan lawan, sehingga menghasilkan beberapa peluang," sambungnya.