Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Liga Indonesia All Star Kalah 3-6 dari Oxford United di Piala Presiden 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |06:28 WIB
Penyebab Liga Indonesia All Star Kalah 3-6 dari Oxford United di Piala Presiden 2025
Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

PENYEBAB Liga Indonesia All Star kalah 3-6 dari Oxford United di Piala Presiden 2025. Pelatih Liga Indonesia All Star, Rahmad Darmawan, mengakui anak asuhnya gugup saat menghadapi Oxford United.

Meski begitu, Rahmad cukup puas dengan perjuangan para pemainnya dalam pertandingan tersebut. Motivasi para pemain pun diharapkan terus terjaga untuk laga berikutnya.

Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Liga Indonesia All Star Kalah

Liga Indonesia All Star menelan kekalahan dari Oxford United di laga pertama Grup A Piala Presiden 2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Minggu 6 Juli 2025 malam WIB.

Enam gol The Ox -julukan Oxford United- dicetak oleh Mark Harris (4', 30'), Michal Helik (45'), Tom Bradshaw (52'), Placheta (56'), dan Brian De Keersmaecker (68'). Sementara itu, Liga Indonesia Al Star membalas lewat gol Riko Simanjuntak (14'), Rizky Febrianto (74'), dan Eksel Runtukahu (80').

2. Liga Indonesia All Star Gugup

Selepas laga, Rahmad mengatakan anak asuhnya gugup pada awal pertandingan. Namun setelah 25 menit laga berjalan, RD -sapaan akrab Rahmad Darmawan- melihat peningkatan yang cukup baik.

"Kita mengawali pertandingan hari ini dengan sedikit ada terlihat keragu-raguan dalam mengambil keputusan. Mungkin banyak yang sudah lama tidak menghadapi satu atmosfer pertandingan melawan tim Eropa, kemudian ada banyak penonton di situ, terlihat sekali mereka tidak bermain lepas," ujar Rahmad dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Senin (7/7/2025).

"Setelah 25 menit terlewati, kita mulai bisa mengembangkan permainan dan keluar dari tekanan lawan, sehingga menghasilkan beberapa peluang," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/51/1629683/janice-tjen-moncer-akankah-jadi-petenis-putri-terbaik-indonesia-sepanjang-sejarah-jps.webp
Janice Tjen Moncer: Akankah Jadi Petenis Putri Terbaik Indonesia Sepanjang Sejarah?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement