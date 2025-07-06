Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Komentar Pelatih Oxford United Setelah Hajar Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |23:43 WIB
Komentar Pelatih Oxford United Setelah Hajar Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025
Oxford United vs Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
JAKARTA - Kemenangan telak diraih Oxford United atas Liga Indonesia All Star di laga perdana Grup A Piala Presiden 2025. Usai laga, pelatih Oxford United, Gary Rowett, mengaku senang, tak hanya karena timnya menang, tetapi juga melihat atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta yang begitu luar biasa.

Ya, Oxford United menumbangkan Liga Indonesia All-Star di SUGBK pada Minggu (6/7/2025) malam WIB. Laga berjalan dengan tempo cepat sejak awal pertandingan di babak pertama.

Oxford United langsung tampil menggebrak dan berhasil mencetak tiga gol di masing-masing babak. Enam gol untuk The Ox -julukam Oxford United- dicatatkan oleh Mark Harris (4', 30'), Michal Helik (45'), Tom Bradshaw (52'), Placheta (56'), dan Brian De Keersmaecker (68').

Sementara, tiga gol untuk Liga Indonesia All-Star dibukukan oleh Riko Simanjuntak (14'), Rizky Febrianto (74'), dan Eksel Runtukahu (80'). Usai pertandintan, Rowett mengaku senang.

1. Terpukau dengan Fans Indonesia

Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Pelatih berusia 51 tahun itu memuji atmosfer yang SUGBK. Menurutnya, pertandingan ini menjadi pengalaman yang baru dan menarik bagi para pemainnya.

"Pertandingan itu sungguh menarik, awal yang keren. Kami memiliki 40.000 penggemar Indonesia di sana, yang dengan penuh semangat mendukung semua pemain, saya yakin," kata Rowett dalam konferensi pers pascalaga, Minggu (6/7/2025).

"Itu sungguh pengalaman yang menarik bagi para pemain untuk melihat kembang api, lagu kebangsaan," sambungnya.

 

