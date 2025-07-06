Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Oxford United vs Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025: Ole Romeny Dkk Menang 6-3

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |22:01 WIB
Hasil Oxford United vs Liga Indonesia All Star di Piala Presiden 2025: Ole Romeny Dkk Menang 6-3
Suasana laga Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kemenangan manis diraih Oxford United atas Liga Indonesia All Star di laga perdana Grup A Piala Presiden 2025, pada Minggu (6/7/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Oxford United tepatnya menang dengan skor 6-3 atas tim tuan rumah.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Oxford United langsung bermain trengginas sejak awal laga babak pertama. Pada menit keempat, tim besutan Gary Rowett itu langsung mencuri keunggulan lewat Mark Harris (4').

Tertinggal satu gol, Liga Indonesia All-Star meningkatkan intensitas serangan. Witan Sulaeman dan kolega terpantau menekan pertahanan Oxford United.

Pada menit 14, Liga Indonesia All-Star mampu menyamakan kedudukan lewat Riko Simanjuntak (14'). Gol berawal dari blunder fatal yang dilakukan pemain The Ox -julukan Oxford United.

Situasi ini membuat Oxford United buru-buru untuk kembali mencuri keunggulan. Serangan masif menghujani pertahanan Liga Indonesia All-Star. Tim besutan Rahmad Darmawan itu terpantau kesulitan.

Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Oxford United vs Liga Indonesia All Star. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Gol untuk Oxford United akhirnya tercipta pada menit ke-30 lewat sepakan Mark Harris (30'). The Ox tak berhenti menyerang, mereka menambah keunggulan tepat sebelum turun minum.

Adalah Michal Helik (45') yang mampu merobek gawang Reza Arya untuk ketiga kalinya. Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga peluit panjang berbunyi di paruh pertama. Oxford United unggul atas Liga Indonesia All-Star 3-1.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Oxford United kembali bermain agresif di awal pertandingan. Ole Romeny dan kolega berupaya mengurung pertahanan Liga Indonesia All-Star.

Dalam kurun lima menit, Oxford United mampu menambah dua gol. Adalah Tom Bradshaw (52'), dan Przemyslaw Placheta (56') yang mampu merobek jala gawang Reza Arya.

 

