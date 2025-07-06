Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Kebumen United Angels Menang 2-0 atas Fafage Femeni

HASIL Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Kebumen United Angels meraih kemenangan atas Fafage Femeni.

Laga Kebumen United Angels vs Fafage Femeni digelar di GOR Amongrogo Yogyakarta, Minggu (6/7/2025) siang WIB.Kebumen United Angels yang tampil apik menang 2-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim langsung tancap gas sejak menit awal. Baik Kebumen United Angels dan Fafage Femeni acap kali menebar ancaman, namun belum ada yang membuahkan gol hingga lima menit laga berjalan.

Sampai akhirnya, Kebumen United Angels sukses membuka keran golnya atas Fafage Femeni pada menit kesembilan. Gol keunggulan itu dicetak lewat sontekan Alya Ananda.

Fafage Femeni mencoba untuk merespons gol tersebut. Hanya saja, lini pertahanan Kebumen United Angels bermain sangat solid sehingga sulit ditembus.

Kedua tim bermain sengit di sisa waktu yang ada. Pada akhirnya, tidak ada ada tambahan gol yang tercipta. Kebumen United Angels untuk sementara unggul 1-0 atas Fafage Femeni.