HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Netic Ladies Lumat Karmila Sari FC 9-0

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |16:53 WIB
Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Netic Ladies Lumat Karmila Sari FC 9-0
Netic Ladies menang telak 9-0 atas Karmila Sari Futsal di Women Pro Futsal League Indonesia 2025 (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA – Netic Ladies sukses melumat Karmila Sari FC dengan skor telak 9-0 pada lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Laga itu berlangsung di GOR Amongraga, Yogyakarta, Sabtu (5/7/2025) sore WIB.

‎Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menerapkan permainan terbuka. Jual beli serangan menjadi pemandangan utama di menit-menit awal, dengan kedua tim berupaya keras menciptakan peluang.

Muara Enim United vs Netic Ladies FC. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)

Namun, ketatnya pertahanan dan sigapnya penjaga gawang dari kedua belah pihak membuat setiap percobaan gol berhasil digagalkan.

Kebuntuan pecah di menit 17'. Melalui skema serangan balik cepat, Dea Febrina Bangun berhasil mengonversi peluang emas menjadi gol pembuka bagi Netic Ladies.

Tak butuh waktu lama bagi Netic Ladies untuk menggandakan keunggulan. Hanya berselang satu menit, tepatnya di menit 18', umpan terukur dari Nopi Ramadhan berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Ivanna Aura Yasmin membuat skor berubah menjadi 2-0.

Pesta gol Netic Ladies di babak pertama ditutup manis di menit 19'. Kali ini, sebuah umpan cerdik dari Dita Helviana berhasil diselesaikan dengan tenang oleh Agnes Matulapelwa, mengukuhkan keunggulan Netic Ladies menjadi 3-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, dominasi Netic Ladies kian tak terbendung. Di menit 24', sebuah tendangan bebas keras dari Naila Nisrina Hidayat membentur pemain Karmila Sari Futsal, mengubah arah bola dan menyulitkan kiper, membuat skor bertambah menjadi 4-0.

 

