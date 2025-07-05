Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: MSP FC Menang Telak 3-0 atas Kebumen Angels!

HASIL Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Malaka Samudra Pertiwi (MSP) FC berhasil meraih kemenangan telak atas Kebumen Angels.

Laga seru Malaka Samudra Pertiwi FC vs Kebumen Angels digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta pada Sabtu (5/7/2025) siang WIB. MSP FC yang tampil dominan menang 3-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

MSP FC langsung tancap gas mengurung pertahanan Kebumen Angels di paruh pertama. Serangan masif dari tim asal Tangerang, Banten itu membuahkan gol pada menit ketujuh.

Ialah Ikeu Rosita yang mampu melepaskan tembakan terukur dari jarak dekat, MSP FC unggul 1-0. Setelah gol itu, MSP FC terus menekan pertahanan Kebumen Angels.

Serangan masif itu kembali membuahkan hasil. Ikeu Rosita (12') mencetak gol keduanya lewat sontekkan jarak dekat usai menerima umpan matang dari rekannya.

Beberapa detik sebelum pertandingan paruh pertama selesai, Fitri Rosdiana mampu membuat MSP FC unggul tiga gol. Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan hingga babak pertama usai.