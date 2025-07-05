Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Fafage Femeni Tumbang 0-2 dari Kuda Laut Nusantara Angels!

Kuda Laut Nusantara Angels kala berlaga. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)

HASIL Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Fafage Femeni tumbang di tangan Kuda Laut Nusantara Angels (KLN Angels).

Duel KLN Angels vs Fafage Femeni digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (5/7/2025). Laga berakhir dengan kemenangan KLN Angels 2-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Fafage Femeni dan Kuda Laut Nusantara Angels mengawali laga dengan permainan tempo sedang. Keduanya secara perlahan mencoba mengembangkan pola permainan masing-masing.

Usaha Kuda Laut Nusantara Angels pun berbuah manis lebih dahulu. Pada menit ke-15, mereka membuka keunggulan atas Fafage Femeni bekat aksi Selvi Nur Jayanti.

Fafage Femeni berusaha mengejar. Tetapi, usaha demi usaha mereka gagal berbuah manis.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Sementara waktu, Kuda Laut Nusantara Angels masih unggul 1-0.