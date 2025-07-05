Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Fafage Femeni Tumbang 0-2 dari Kuda Laut Nusantara Angels!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |12:44 WIB
Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Fafage Femeni Tumbang 0-2 dari Kuda Laut Nusantara Angels!
Kuda Laut Nusantara Angels kala berlaga. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Fafage Femeni tumbang di tangan Kuda Laut Nusantara Angels (KLN Angels).

Duel KLN Angels vs Fafage Femeni digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (5/7/2025). Laga berakhir dengan kemenangan KLN Angels 2-0.

Kuda Laut Nusantara Angels

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Fafage Femeni dan Kuda Laut Nusantara Angels mengawali laga dengan permainan tempo sedang. Keduanya secara perlahan mencoba mengembangkan pola permainan masing-masing.

Usaha Kuda Laut Nusantara Angels pun berbuah manis lebih dahulu. Pada menit ke-15, mereka membuka keunggulan atas Fafage Femeni bekat aksi Selvi Nur Jayanti.

Fafage Femeni berusaha mengejar. Tetapi, usaha demi usaha mereka gagal berbuah manis.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Sementara waktu, Kuda Laut Nusantara Angels masih unggul 1-0.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/05/51/1628911/kejuaraan-dunia-sambo-dan-remaja-2025-tree-apdiansyah-putra-pastikan-indonesia-rebut-4-perunggu-vqc.webp
Kejuaraan Dunia Sambo dan Remaja 2025: Tree Apdiansyah Putra Pastikan Indonesia Rebut 4 Perunggu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/25/pelatih_ac_milan_massimiliano_allegri.jpg
Allianz Stadium Bergetar! Suporter Juventus Sambut Hangat Kembalinya Allegri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement