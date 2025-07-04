Hasil Leg I Perempatfinal Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Black Steel Susah Payah Menang 1-0 atas Cosmo JNE

YOGYAKARTA – Black Steel FC susah payah menang atas Cosmo JNE di leg I perempatfinal playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Jumat (4/7/2025) malam WIB. Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Black Steel tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Berkat kemenangan itu, Black Steel setidaknya memiliki modal yang baik untuk menghadapi leg kedua melawan Cosmo pada Jumat 11 Juli 2025 mendatang.

Jalannya Pertandingan

‎Pertandingan babak pertama langsung disajikan aksi jual beli serangan dari kedua tim. Baik Cosmo JNE maupun Blacksteel Papua sama-sama berusaha mencari peluang menciptakan gol.

‎Namun, dua penjaga gawang dari masing-masing tim memamerkan kemampuan yang memukau. Banyak tendangan-tendangan keras yang mampu ditepis oleh keduanya.

‎Di menit 16' Cosmo JNE mendapatkan kesempatan tendangan bebas dari dekat gawang Namun, sepakan dari Angga Yudistira jatuh digenggaman Rodrigo Matheus.

Black Steel FC vs Cosmo JNE. (Foto: Yohanes Demo/Okezone)

‎Sedangkan, Blacksteel FC juga mendapatkan peluang serupa di penghujung babak pertama. Lagi-lagi, tendangan keras mendatar di pojok gawang dari sang kapten, Ardiansyah Nur masih bisa dihadang oleh kaki Mohammad Rizki. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.

‎Diparuh kedua, baik Cosmo JNE maupun Blacksteel Papua masih konsisten dengan kekuatan pertahanannya. Keduanya belum bisa menciptakan gol di gawang lawan.