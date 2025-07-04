YOGYAKARTA – Black Steel FC susah payah menang atas Cosmo JNE di leg I perempatfinal playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Jumat (4/7/2025) malam WIB. Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Black Steel tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.
Berkat kemenangan itu, Black Steel setidaknya memiliki modal yang baik untuk menghadapi leg kedua melawan Cosmo pada Jumat 11 Juli 2025 mendatang.
Pertandingan babak pertama langsung disajikan aksi jual beli serangan dari kedua tim. Baik Cosmo JNE maupun Blacksteel Papua sama-sama berusaha mencari peluang menciptakan gol.
Namun, dua penjaga gawang dari masing-masing tim memamerkan kemampuan yang memukau. Banyak tendangan-tendangan keras yang mampu ditepis oleh keduanya.
Di menit 16' Cosmo JNE mendapatkan kesempatan tendangan bebas dari dekat gawang Namun, sepakan dari Angga Yudistira jatuh digenggaman Rodrigo Matheus.
Sedangkan, Blacksteel FC juga mendapatkan peluang serupa di penghujung babak pertama. Lagi-lagi, tendangan keras mendatar di pojok gawang dari sang kapten, Ardiansyah Nur masih bisa dihadang oleh kaki Mohammad Rizki. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.
Diparuh kedua, baik Cosmo JNE maupun Blacksteel Papua masih konsisten dengan kekuatan pertahanannya. Keduanya belum bisa menciptakan gol di gawang lawan.