YOGYAKARTA – Kemenangan manis diraih Unggul FC atas Pangsuma FC di leg I perempatfinal playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Jumat (4/7/2025) malam WIB. Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Unggul FC tepatnya menang dengan skor 5-3.
Dengan kemenangan di babak elite 8 itu, Unggul FC jelas seakan sudah menaruh satu kaki di babak semifinal alias final 4. Leg kedua nantinya akan dimainkan Jumat 11 Juli 2025.
Pertandingan diawali dengan serangkaian serangan dari Pangsuma FC. Anak asuh Wahyudin mencoba mengambil inisiatif menyerang dengan tendangan-tendangan ke arah gawang.
Hasilnya, di menit 6' pemain nomor punggung 21 Fachri Reza dari Pangsuma FC berhasil memanfaatkan umpan pendek di depan gawang. Pangsuma unggul 1-0.
Tak ingin dalam tekanan, Unggul FC mencoba keluar dengan umpan-umpan pendek. Beberapa kali peluang membuat kiper Pangsuma FC, Muhammad Nizar harus bekerja lebih keras.
Serangan yang terus menerus membuat Unggul FC bisa membuat gol penyeimbang. Di menit 11 Wellington Pereira membawa Unggul FC menyamai kedudukan 1-1.
Memasuki babak kedua, Pangsima FC masih bermain ngotot untuk menambah pundi-pundi gol. Hasilnya, di menit 23' Iqbal Aliefian membawa Pangsima unggul 2-1.
Lagi-lagi, Pangsima masih bisa menguasai jalannya pertandingan. Di menit 31' aksi individu dari Diaz Riansyah membawa Pangsima unggul 3-1.