Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Leg I Perempatfinal Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Menang 5-3 atas Pangsuma FC

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |19:27 WIB
Hasil Leg I Perempatfinal Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Menang 5-3 atas Pangsuma FC
Unggul FC vs Pangsuma FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA – Kemenangan manis diraih Unggul FC atas Pangsuma FC di leg I perempatfinal playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Jumat (4/7/2025) malam WIB. Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Unggul FC tepatnya menang dengan skor 5-3.

Dengan kemenangan di babak elite 8 itu, Unggul FC jelas seakan sudah menaruh satu kaki di babak semifinal alias final 4. Leg kedua nantinya akan dimainkan Jumat 11 Juli 2025.

Jalannya Pertandingan

‎Pertandingan diawali dengan serangkaian serangan dari Pangsuma FC. Anak asuh Wahyudin mencoba mengambil inisiatif menyerang dengan tendangan-tendangan ke arah gawang.

‎Hasilnya, di menit 6' pemain nomor punggung 21 Fachri Reza dari Pangsuma FC berhasil memanfaatkan umpan pendek di depan gawang. Pangsuma unggul 1-0.

‎Tak ingin dalam tekanan, Unggul FC mencoba keluar dengan umpan-umpan pendek. Beberapa kali peluang membuat kiper Pangsuma FC, Muhammad Nizar harus bekerja lebih keras.

‎Serangan yang terus menerus membuat Unggul FC bisa membuat gol penyeimbang. Di menit 11 Wellington Pereira membawa Unggul FC menyamai kedudukan 1-1.

Unggul FC vs Pangsuma FC. (Yohanes Demo/Okezone)
Unggul FC vs Pangsuma FC. (Yohanes Demo/Okezone)

‎Memasuki babak kedua, Pangsima FC masih bermain ngotot untuk menambah pundi-pundi gol. Hasilnya, di menit 23' Iqbal Aliefian membawa Pangsima unggul 2-1.

‎Lagi-lagi, Pangsima masih bisa menguasai jalannya pertandingan. Di menit 31' aksi individu dari Diaz Riansyah membawa Pangsima unggul 3-1.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663437/media-belanda-soroti-keputusan-pssi-tunjuk-john-herdman-jadi-pelatih-timnas-indonesia-vnt.webp
Media Belanda Soroti Keputusan PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/jaime_giraldo.jpg
Semen Padang FC Rekrut Bek Asing Baru, si Jago dari Kolombia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement