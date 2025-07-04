Hasil Leg I Perempatfinal Playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Menang 5-3 atas Pangsuma FC

YOGYAKARTA – Kemenangan manis diraih Unggul FC atas Pangsuma FC di leg I perempatfinal playoff Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Jumat (4/7/2025) malam WIB. Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Unggul FC tepatnya menang dengan skor 5-3.

Dengan kemenangan di babak elite 8 itu, Unggul FC jelas seakan sudah menaruh satu kaki di babak semifinal alias final 4. Leg kedua nantinya akan dimainkan Jumat 11 Juli 2025.

Jalannya Pertandingan

‎Pertandingan diawali dengan serangkaian serangan dari Pangsuma FC. Anak asuh Wahyudin mencoba mengambil inisiatif menyerang dengan tendangan-tendangan ke arah gawang.

‎Hasilnya, di menit 6' pemain nomor punggung 21 Fachri Reza dari Pangsuma FC berhasil memanfaatkan umpan pendek di depan gawang. Pangsuma unggul 1-0.

‎Tak ingin dalam tekanan, Unggul FC mencoba keluar dengan umpan-umpan pendek. Beberapa kali peluang membuat kiper Pangsuma FC, Muhammad Nizar harus bekerja lebih keras.

‎Serangan yang terus menerus membuat Unggul FC bisa membuat gol penyeimbang. Di menit 11 Wellington Pereira membawa Unggul FC menyamai kedudukan 1-1.

Unggul FC vs Pangsuma FC. (Yohanes Demo/Okezone)

‎Memasuki babak kedua, Pangsima FC masih bermain ngotot untuk menambah pundi-pundi gol. Hasilnya, di menit 23' Iqbal Aliefian membawa Pangsima unggul 2-1.

‎Lagi-lagi, Pangsima masih bisa menguasai jalannya pertandingan. Di menit 31' aksi individu dari Diaz Riansyah membawa Pangsima unggul 3-1.