HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Alive FC Bungkam Muara Enim United 5-2

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |15:18 WIB
Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Alive FC Bungkam Muara Enim United 5-2
Alive FC membungkam Muara Enim United dengan skor 5-2 di lanjutan Women Pro Futsal League 2025 (Foto: Instagram/@wpfl.indonesia)
YOGYAKARTA Alive FC berhasil membungkam Muara Enim United dengan skor 5-2 pada lanjutan Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Laga itu berlangsung di GOR Amongraga, Yogyakarta, Sabtu (5/7/2025) siang WIB.

Pertandingan dibuka dengan cukup hati-hati oleh para pemain Alive FC. Fitriya Hilda cs mencoba membuka pertahanan Muara Enim United dengan umpan-umpan pendek yang terukur.

Muara Enim United

‎Cara ini cukup efektif untuk membongkar pertahanan lawan. Hasilnya, Tia Darti Septiawati bisa langsung membuka gol di menit 1' melalui umpan sepak pojok.

‎Tak berhenti di situ, empat menit berselang, Alive FC bisa menggandakan gol. Dinar Kartika Sari yang berhasil mengecoh satu pemain lawan sukses melesatkan tendangan keras ke arah gawang. Skor menjadi 2-0.

‎Tiga menit berselang, lagi-lagi kiper Muara Enim United harus memungut bola dari sangkarnya. Umpan silang dari Nisma Francida Rusdiana mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Aulia Nur Hikmatin. Tambahan satu gol ini membawa Alive FC unggul 3-0.

‎Di menit 14', gol cantik dari Dinar Kartika Sari membawa Alive FC unggul lebih jauh. Bola chipnya tak mampu diantisipasi oleh kiper. Skor berubah menjadi 4-0.

‎Bermain dibawah tekanan, Muara Enim United masih mencoba keluar dari tekanan. Di menit 18' pemain asal Spanyol, Vanesa Jimenez menciptakan gol untuk memperkecil ketertinggalan. Skor 4-1 bertahan hingga turun minum.

 

