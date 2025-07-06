Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Pesta Gol, Alive FC Menang 6-0 atas Karmila Sari Futsal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |11:17 WIB
Hasil Women Pro Futsal League Indonesia 2025: Pesta Gol, Alive FC Menang 6-0 atas Karmila Sari Futsal
Alive FC kala berlaga. (Foto: FFI)
A
A
A

HASIL Women Pro Futsal League Indonesia 2025. Alive FC berpesta gol ke gawang Karmila Sari Futsal.

Duel seru itu tersaji di GOR Amongrogo Yogyakarta, Minggu (6/7/2025) pagi WIB. Alive FC yang tampil menggila menang telak 6-0.

Alive FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Alive FC tampil ciamik sejak awal ketimbang Karmila Sari Futsal. Terbukti, mereka berhasil cetak gol keunggulannya lebih dulu lewat Fitriya Hilda.

Alih-alih merespons, gawang Karmila Sari Futsal justru harus kembali kebobolan. Unggul dua gol membuat para pemain Alive FC tampil semakin percaya diri.

Serangan demi serangan terus mereka lancarkan. Memasuki lima menit akhir, Alive FC sukses memperlebar jarak atas Karmila Sari Futsal menjadi 3-0 lewat gol Dinar Kartika.

Tak berselang lama, Alive FC kembali menambah pundi-pundi golnya lewat Syenida. Pada akhirnya, Alive FC unggul telak atas Karmila Sari Futsal dengan skor 4-0 di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
