Hasil Persib Bandung vs Port FC: Kebobolan Lagi, Pangeran Biru Makin Tertinggal 0-2

BANDUNG – Persib Bandung lagi-lagi kebobolan, kali ini di menit 67 lewat tendangan penalti pemain Port FC, Peeradon Chamratsamee. Dengan begitu, kondisinya saat ini Persib tertinggal 0-2 dari Port FC di laga perdana Grup B Piala Presiden 2025, pada Minggu (6/7/2025) sore WIB.

Sebelumnya, Persib menutup babak pertama dengan keadaan tertinggal 0-1 gara-gara kebobolan di injury time. Kini, gawang Persib yang dikawal Teja Paku Alam dibobol lagi pada menit 67.

Kondisi itu jelas membuat pasukan Bojan Hodak semakin terdesak. Persib harus mengejar dua gol untuk bisa menghindari kekalahan.

Berikut Susunan Pemain:

Persib Bandung XI: Teja Paku Alam; Hamra Hehanussa, Achmad Jufriyanto (C), Alfeandra Dewangga, Zalnando, Luciano Lucho, Marc Klok, William Marcilio, Saddil Ramdani, Zulkifli, Ulliam Baros.