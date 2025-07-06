Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persib Bandung vs Port FC: Kebobolan Lagi, Pangeran Biru Makin Tertinggal 0-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |17:08 WIB
Hasil Persib Bandung vs Port FC: Kebobolan Lagi, Pangeran Biru Makin Tertinggal 0-2
Suasana laga Persib Bandung vs Port FC. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNGPersib Bandung lagi-lagi kebobolan, kali ini di menit 67 lewat tendangan penalti pemain Port FC, Peeradon Chamratsamee. Dengan begitu, kondisinya saat ini Persib tertinggal 0-2 dari Port FC di laga perdana Grup B Piala Presiden 2025, pada Minggu (6/7/2025) sore WIB.

Sebelumnya, Persib menutup babak pertama dengan keadaan tertinggal 0-1 gara-gara kebobolan di injury time. Kini, gawang Persib yang dikawal Teja Paku Alam dibobol lagi pada menit 67.

Kondisi itu jelas membuat pasukan Bojan Hodak semakin terdesak. Persib harus mengejar dua gol untuk bisa menghindari kekalahan.

Berikut Susunan Pemain:

Persib Bandung XI: Teja Paku Alam; Hamra Hehanussa, Achmad Jufriyanto (C), Alfeandra Dewangga, Zalnando, Luciano Lucho, Marc Klok, William Marcilio, Saddil Ramdani, Zulkifli, Ulliam Baros.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629139/drama-motogp-indonesia-2025-joan-mir-sebut-sirkuit-mandalika-mimpi-buruk-semua-pembalap-mxb.webp
Drama MotoGP Indonesia 2025: Joan Mir Sebut Sirkuit Mandalika Mimpi Buruk Semua Pembalap
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/05/selebrasi_ole_romeny_2.jpeg
Ole Romeny Jatuh Cinta pada Indonesia, Siap Bikin Sejarah Bersama Garuda di Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement