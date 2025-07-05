Hasil Palmeiras vs Chelsea di Perempatfinal Piala Dunia Klub 2025: Dramatis, The Blues Lolos Semifinal Usai Menang 2-1!

HASIL Palmeiras vs Chelsea di perempatfinal Piala Dunia Klub 2025. The Blues -julukan Chelsea- secara dramatis menang 2-1.

Duel Palmeiras vs Chelsea Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, pada Sabtu (5/7/2025) pukul 08.00 WIB. Dua gol Chelsea dicetak oleh Cole Palmer (16’) dan gol bunuh diri Agustin Giay (83’).

Hasil ini membuat Chelsea lolos ke semifinal Piala Dunia Klub 2025. Di babak itu, mereka akan hadapi Fluminense yang sukses singkirkan Al Hilal di perempatfinal dengan skor 2-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim mengheningkan cipta lebih dahulu di awal laga sebagai penghormatan kepada bintang Liverpool, Diogo Jota, yang meninggal dunia. Pemain Chelsea, Pedro Neto, membawa jersey spesial untuk menghormati rekan setimnya di Timnas Portugal, Diogo Jota, serta sang adik, Andre Silva.

Saat laga dimulai, duel sengit langsung tersaji. Tetapi, Chelsea berhasil buka keunggulan lebih dahulu.

Ialah Cole Palmer yang catatkan namanya di papan skor. Ia mencetak gol pada menit ke-16 usai menerima umpan ciamil dari Trevoh Chalobah. Chelsea memimpin 1-0.

Chelsea makin menggila setelah itu. Sejumlah peluang emas didapat, termasuk dari Marc Cucurella dan Enzo Fernandez. Tetapi sayang, gol tak kunjung tercipta.

Palmeiras bukan tanpa perlawanan. Mereka beberapa kali hadirkan ancaman berbahaya ke gawang Chelsea, termasuk lewat sundulan Vanderlan pada menit ke-42. Tetapi, bola masih bisa ditangkap kiper Chelsea. Skor 1-0 pun bertahan hingga akhir laga.