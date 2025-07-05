Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Palmeiras vs Chelsea di Perempatfinal Piala Dunia Klub 2025 Pagi Ini, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |06:37 WIB
Link Live Streaming Palmeiras vs Chelsea di Perempatfinal Piala Dunia Klub 2025 Pagi Ini, Klik di Sini!
Chelsea kala berlaga di Piala Dunia Klub 2025. (Foto: Chelsea)
A
A
A

LINK live streaming Palmeiras vs Chelsea di perempatfinal Piala Dunia Klub 2025. Laga seru itu akan digelar pada pagi ini, tepatnya di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, pada Sabtu (5/7/2025) pukul 08.00 WIB.

Ajang Piala Dunia Klub 2025 telah memasuki babak perempatfinal. Satu tiket ke babak semifinal sudah dipastikan jadi milik Fluminense. Siapakah yang akan menyusul langkah klub asal Brasil itu, Palmeiras ataukah Chelsea?

Hasil Palmeiras vs Botafogo di 16 Besar Piala Dunia Klub 2025: Palmeiras Lolos Dramatis ke Perempatfinal!

1. Palmeiras Ukir Perjalanan Manis

Palmeiras ukir perjalanan manis sejauh ini di Piala Dunia Klub 2025. Di fase grup, klub asal Brasil itu tak terkalahkan karena mengemas 1 kemenangan dan 2 hasil imbang.

Salah satu hasil imbang didapat kala menghadapi Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi. Laga rampung dengan skor 2-2 kala itu. Berkat kinerja apiknya, Palmeiras pun lolos ke 16 besar dengan status juara Grup A.

Di 16 besar, Palmeiras lanjutkan tren positifnya. Dihadapkan dengan klub lain asal Brasil, yakni Botafogo, Palmeiras berhasil meraih kemenangan meski dengan susah payah.

Duel 16 besar itu harus berlanjut hingga babak tambahan waktu. Paulinho akhirnya jadi pahlawan kemenangan usai cetak gol pada menit ke-100.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191311/chelsea_juara_piala_dunia_klub_2025-THZ1_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Patahkan Prediksi, Chelsea Sabet Gelar Juara Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/51/3156642/sejumlah_klub_top_dunia_gigit_jari_akibat_keputusan_fifa_menyebut_chelsea_juara_piala_dunia_klub_pertama-ngRA_large.jpg
FIFA Sebut Chelsea Juara Piala Dunia Klub Pertama, Liverpool dan Manchester United hingga Real Madrid Gigit Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155265/berikut_lima_pemain_top_chelsea_yang_tampil_bersinar_usai_kalahkan_psg_3_0_di_final_piala_dunia_klub_2025-v1RP_large.jpg
5 Pemain Top Chelsea yang Tampil Bersinar Usai Kalahkan PSG 3-0 di Final Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155115/luis_enrique_pasrah_psg_kalah_0_3_dari_chelsea_di_final_piala_dunia_klub_2025-6MI9_large.jpg
Luis Enrique Ungkap Penyebab PSG Dibantai Chelsea 0-3 di Final Piala Dunia Klub 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663501/menpora-erick-siapkan-sport-industry-dan-sport-tourism-jadi-pusat-pertumbuhan-ekonomi-baru-fdr.webp
Menpora Erick Siapkan Sport Industry dan Sport Tourism Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/aldila_sutjiadijanice_tjen.jpg
Duel Sengit! Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi Bakal Saling Jegal di ASB Classic 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement