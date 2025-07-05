Link Live Streaming Palmeiras vs Chelsea di Perempatfinal Piala Dunia Klub 2025 Pagi Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Palmeiras vs Chelsea di perempatfinal Piala Dunia Klub 2025. Laga seru itu akan digelar pada pagi ini, tepatnya di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, pada Sabtu (5/7/2025) pukul 08.00 WIB.

Ajang Piala Dunia Klub 2025 telah memasuki babak perempatfinal. Satu tiket ke babak semifinal sudah dipastikan jadi milik Fluminense. Siapakah yang akan menyusul langkah klub asal Brasil itu, Palmeiras ataukah Chelsea?

1. Palmeiras Ukir Perjalanan Manis

Palmeiras ukir perjalanan manis sejauh ini di Piala Dunia Klub 2025. Di fase grup, klub asal Brasil itu tak terkalahkan karena mengemas 1 kemenangan dan 2 hasil imbang.

Salah satu hasil imbang didapat kala menghadapi Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi. Laga rampung dengan skor 2-2 kala itu. Berkat kinerja apiknya, Palmeiras pun lolos ke 16 besar dengan status juara Grup A.

Di 16 besar, Palmeiras lanjutkan tren positifnya. Dihadapkan dengan klub lain asal Brasil, yakni Botafogo, Palmeiras berhasil meraih kemenangan meski dengan susah payah.

Duel 16 besar itu harus berlanjut hingga babak tambahan waktu. Paulinho akhirnya jadi pahlawan kemenangan usai cetak gol pada menit ke-100.