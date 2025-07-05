Jonathan David Resmi Gabung Juventus, Kejayaan Bianconeri di Liga Italia Kembali?

JUVENTUS resmi mendapatkan penyerang asal Kanada, Jonathan David, secara bebas transfer. Mengutip dari laman resmi Juventus, penyerang 178 sentimeter ini dikontrak raksasa Liga Italia selama lima tahun atau hingga 30 Juni 2030.

“Jonathan David resmi sebagai pemain Juventus. Penyerang 25 tahun ini dikontrak selama lima tahun atau hingga 30 Juni 2030,” tulis laman resmi Juventus pada Sabtu, (5/7/2025).

Jonathan David dikontrak Juventus hingga 30 Juni 2030. (Foto: Laman resmi Juventus)

1. Bikin Lini Depan Juventus Bertaji

Kehadiran Jonathan David disambut positif fans Bianconeri -julukan Juventus. Sebab, pencetak 36 gol bersama Tim Nasional (Timnas) Kanada ini bukanlah penyerang sembarangan.

Catatan gol Jonathan David bersama dua klub terdahulunya, KAA Gent (Belgia) dan Lille (Prancis) masuk kategori mumpuni. Bersama KAA Gent, ia mengemas 37 gol dan 15 assist dari 83 pertandingan.

Sementara bersama Lille, ia mengoleksi 109 gol dan 30 assist dari 232 pertandingan di semua kompetisi. Bersama Lille musim lalu, Jonathan David juga tampil tajam. Dari 49 pertandingan, Jonathan David mengemas 29 gol dan 12 assist.

Performa brilian Jonathan David juga ditunjukkan bersama Timnas Kanada. Ia tercatat sebagai top skor Piala Emas 2019 dengan enam gol, mengungguli nama beken seperti Raul Jimenez (Meksiko).