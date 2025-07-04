Turunkan Kekuatan Penuh, Asnawi Mangkualam Beberkan Target Port FC di Piala Presiden 2025

JAKARTA – Bintang Port FC, Asnawi Mangkualam menegaskan pasukannya membawa skuad terbaik untuk tampil di turnamen pramusim, Piala Presiden 2025. Dengan menurunkan kekuatan penuh tim berlabel Timnas Indonesia itu pun menegaskan Port FC siap meraih hasil terbaik, yakni juara Piala Presiden 2025.

Port FC tergabung dalam Grup B bersama Persib Bandung, dan Dewa United di Piala Presiden 2025. Seluruh pertandingan itu akan dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat.

1. Incar Gelar Juara

Ini menjadi pengalaman pertama bagi Port FC beraksi di Piala Presiden 2025. Mengingat, ajang pada edisi kali ini menyajikan konsep baru dengan mengundang dua klub luar negeri, yakni Port FC (Thailand) dan Oxford United (Inggris).

Asnawi menyatakan bahwa Port FC serius menatap ajang tersebut. Eks pemain PSM Makassar itu mengungkapkan persiapan timnya sudah sangat baik dan siap mengarungi Piala Presiden 2025.

“Semua pemain terbaik dari tim kita di bawa ke Bandung,” kata Asnawi kepada wartawan termasuk Okezone, Jumat (4/7/2025).

“Persiapan kita cukup baik, karena kita telah melakukan preseason 3 sampai 4 minggu. Tetapi memang beberapa pemain asing baru bergabung empat atau lima hari. Tapi pastinya kami datang dengan kekuatan yang terbaik juga,” sambungnya.

Asnawi Mangkualam. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

2. Ajang Pemanasan

Asnawi mengatakan, Piala Presiden 2025 menjadi ajang pemanasan yang bagus buat Port FC sebelum mengarungi Liga Thailand musim depan. Dia mengungkapkan tim berjuluk Port Lions itu tak ingin sekadar menjadi pemanis karena menargetkan hasil maksimal.