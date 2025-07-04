Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Turunkan Kekuatan Penuh, Asnawi Mangkualam Beberkan Target Port FC di Piala Presiden 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |23:43 WIB
Turunkan Kekuatan Penuh, Asnawi Mangkualam Beberkan Target Port FC di Piala Presiden 2025
Pemain Port FC, Asnawi Mangkualam. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Bintang Port FC, Asnawi Mangkualam menegaskan pasukannya membawa skuad terbaik untuk tampil di turnamen pramusim, Piala Presiden 2025. Dengan menurunkan kekuatan penuh tim berlabel Timnas Indonesia itu pun menegaskan Port FC siap meraih hasil terbaik, yakni juara Piala Presiden 2025.

Port FC tergabung dalam Grup B bersama Persib Bandung, dan Dewa United di Piala Presiden 2025. Seluruh pertandingan itu akan dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat.

1. Incar Gelar Juara

Ini menjadi pengalaman pertama bagi Port FC beraksi di Piala Presiden 2025. Mengingat, ajang pada edisi kali ini menyajikan konsep baru dengan mengundang dua klub luar negeri, yakni Port FC (Thailand) dan Oxford United (Inggris).

Asnawi menyatakan bahwa Port FC serius menatap ajang tersebut. Eks pemain PSM Makassar itu mengungkapkan persiapan timnya sudah sangat baik dan siap mengarungi Piala Presiden 2025.

“Semua pemain terbaik dari tim kita di bawa ke Bandung,” kata Asnawi kepada wartawan termasuk Okezone, Jumat (4/7/2025).

“Persiapan kita cukup baik, karena kita telah melakukan preseason 3 sampai 4 minggu. Tetapi memang beberapa pemain asing baru bergabung empat atau lima hari. Tapi pastinya kami datang dengan kekuatan yang terbaik juga,” sambungnya.

Asnawi Mangkualam. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Asnawi Mangkualam. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

2. Ajang Pemanasan

Asnawi mengatakan, Piala Presiden 2025 menjadi ajang pemanasan yang bagus buat Port FC sebelum mengarungi Liga Thailand musim depan. Dia mengungkapkan tim berjuluk Port Lions itu tak ingin sekadar menjadi pemanis karena menargetkan hasil maksimal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/49/3155521/gelaran_piala_presiden_2025_berlangsung_meriah_hingga_mendunia-8lVP_large.jpeg
Gegap Gempita Piala Presiden 2025: Merakyat, Mendunia, Bersejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155203/port_fc-TOFh_large.jpg
Port FC Libur 2 Hari Usai Juara Piala Presiden 2025, Pelatih: Kami Ingin Berpesta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155222/port_fc_jadi_satu_satunya_juara_piala_presiden_yang_berasal_dari_luar_negeri-qlrR_large.jpg
Kisah Port FC, Klub Asnawi Mangkualam yang Jadi Satu-satunya Juara Piala Presiden dari Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/49/3155137/oxford_united-6xnI_large.jpg
Alasan Pelatih Oxford United Kalah 1-2 dari Port FC hingga Gagal Juara Piala Presiden 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/49/1663409/tim-balap-sav-motorsport-tutup-mfos-2025-hendra-kamdani-fokus-tatap-2026-ili.webp
Tim Balap SAV Motorsport Tutup MFOS 2025, Hendra Kamdani Fokus Tatap 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/03/john_herdman.jpg
Kisah Tragis John Herdman, Pelatih Baru Timnas Indonesia Hampir Meninggal di Usia 16 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement