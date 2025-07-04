Piala Presiden 2025: Gara-Gara Ronaldo, Peringkat Ke-5 dan 6 Dapat Hadiah Tambahan

JAKARTA - Keenam peserta Piala Presiden 2025 tampaknya akan mendapatkan hadiah meski ada yang gugur di fase grup. Pasalnya, Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2025, Maruarar Sirait berniat menambahkan total hadiah untuk tim yang finis peringkat kelima dan keenam.

Hal itu diungkapkan Maruarar dalam sesi jumpa pers Piala Presiden 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat (4/7/2025). Pria berusia 55 tahun itu memberi hadiah kepada peringkat kelima dan keenam setelah disinggung oleh Komika, Muhammad Ronaldo.

1. Kena Sindir Komika

Ronaldo tampil sebagai pembuka acara jumpa pers Piala Presiden 2025. Dalam materinya, dia berkelakar soal hadiah fantastis ajang tersebut yang mencapai total Rp11,5 miliar. Namun, hadiah tidak didapat oleh tim yang menempati peringkat kelima dan keenam.

"Kasihan juara lima dan enam enggak kebagian hadiah. Apalagi kalau nanti Oxford yang berada di posisi tersebut. Kasihan pulang enggak bawa apa-apa. Ya kasih payung atau tumbler kali," kata Ronaldo dalam penampilannya di konferensi pers Piala Presiden 2025, Jumat (4/7/2025).

Kelakar Ronaldo itu langsung direspons oleh Maruarar. Dia mengungkapkan kalau tim yang finis dua terbawah akan mendapatkan hadiah, di mana peringkat kelima mendapat Rp200 juta dan keenam Rp100 juta.

Konferensi pers jelang Piala Presiden 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

"Ada saran tadi dari komika Ronaldo untuk posisi 5 dan 6 dikasih hadiah sebagai hiburan. Sekarang saya umumkan peringkat lima bakal dapat Rp200 juta. Peringkat enam dapat Rp100 juta,” ungkap Maruarar.

“Pas buat beli tumbler,” Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir yang turut hadir di acara tersebut.

Lebih lanjut, Maruarar menyatakan Piala Presiden 2025 telah mendapat pemasukan dari sponsor Rp55 miliar. Kata dia, aliran dana tersebut tidak ada yang berasal dari APBN maupun APBD.