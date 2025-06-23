Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bicara Target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025, Manajer: Juara!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |21:08 WIB
Bicara Target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025, Manajer: Juara!
Manajer Timnas Indonesia U-23, Zaki Iskandar, tidak tanggung-tanggung saat bicara soal target di Piala AFF U-23 2025 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia U-23, Zaki Iskandar, tidak tanggung-tanggung saat bicara soal target di Piala AFF U-23 2025. Ia ingin Garuda Muda keluar sebagai juara.

Timnas Indonesia U-23 sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Jakarta, mulai 20 Juni hingga 14 Juli 2025. Sementara itu, Piala AFF U-23 akan berlangsung di Jakarta dan Bekasi, pada 15-29 Juli.

1. Juara

Timnas Indonesia U-23 Mulai TC Jelang Piala AFF U-23 2025, Skuad Sudah Komplet

Zaki mengatakan timnya tidak hanya ingin menjadi pelengkap saja tampil dalam Piala AFF U-23. Iategaskan Timnas Indonesia U-23 menargetkan menjadi juara dalam ajang tersebut.

"Target yang diberikan oleh PSSI, oleh federasi adalah menjuarai Piala AFF U 23 ini," kata Zaki di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Pria berusia 51 tahun itu menjelaskan Timnas Indonesia U-23 terus mematangkan diri agar dapat tampil dengan maksimal dalam Piala AFF U-23. Ia berharap persiapan ini dapat membantu anak asuh Gerald Vanenburg tampil prima.

"Jadi, mudah-mudahan persiapan kami yang kurang lebih 3 minggu ke depan sebelum tanggal 15 Juli pertandingan pertama ini bisa maksimal," ujar Zaki.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660317/tabuh-genderang-perang-pelatih-vietnam-pede-singkirkan-timnas-futsal-indonesia-u19-di-semifinal-yyv.webp
Tabuh Genderang Perang, Pelatih Vietnam Pede Singkirkan Timnas Futsal Indonesia U-19 di Semifinal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/13/marc_marquez_digotong_staf_tim_ducati_lenovo_usai.jpg
Bukan Soal Uang, Marc Marquez Disebut Nyaman Total Bersama Ducati
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement