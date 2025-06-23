Bicara Target Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025, Manajer: Juara!

Manajer Timnas Indonesia U-23, Zaki Iskandar, tidak tanggung-tanggung saat bicara soal target di Piala AFF U-23 2025 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia U-23, Zaki Iskandar, tidak tanggung-tanggung saat bicara soal target di Piala AFF U-23 2025. Ia ingin Garuda Muda keluar sebagai juara.

Timnas Indonesia U-23 sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Jakarta, mulai 20 Juni hingga 14 Juli 2025. Sementara itu, Piala AFF U-23 akan berlangsung di Jakarta dan Bekasi, pada 15-29 Juli.

1. Juara

Zaki mengatakan timnya tidak hanya ingin menjadi pelengkap saja tampil dalam Piala AFF U-23. Iategaskan Timnas Indonesia U-23 menargetkan menjadi juara dalam ajang tersebut.

"Target yang diberikan oleh PSSI, oleh federasi adalah menjuarai Piala AFF U 23 ini," kata Zaki di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Pria berusia 51 tahun itu menjelaskan Timnas Indonesia U-23 terus mematangkan diri agar dapat tampil dengan maksimal dalam Piala AFF U-23. Ia berharap persiapan ini dapat membantu anak asuh Gerald Vanenburg tampil prima.

"Jadi, mudah-mudahan persiapan kami yang kurang lebih 3 minggu ke depan sebelum tanggal 15 Juli pertandingan pertama ini bisa maksimal," ujar Zaki.