Didepak Johor Darul Takzim, Jordi Amat Masuk Radar 2 Klub Spanyol!

Jordi Amat disebut masuk dalam radar 2 klub Liga Spanyol (Foto: Instagram/@jordiamat5)

BEK Timnas Indonesia, Jordi Amat, tidak kehilangan peminat meski baru didepak Johor Darul Takzim. Pasalnya, dua klub Liga Spanyol disebut ingin memakai jasanya!

Kontrak Jordi di JDT, yang habis pada 31 Mei 2025, tidak diperpanjang. Dengan begitu, ia kini sedang berstatus tanpa klub.

1. Liga 1 2025-2026

Setelah tidak menjadi bagian dari JDT, nama Jordi mulai dikaitkan dengan beberapa klub Liga 1. Salah satunya adalah Persija Jakarta.

Beredar laporan Macan Kemayoran sedang melakukan negosiasi dengan Jordi. Namun, rumor tersebut menguap begitu saja.

Media Malaysia, Makan Bola, melaporkan Persija tidak sendirian dalam memburu tanda tangan Jordi. Sebab, dua klub divisi 2 Liga Spanyol, Almeria dan Malaga, dikabarkan juga tertarik memakai jasa eks pemain Swansea City tersebut.

“Minat Persija tampaknya akan mendapat saingan dari dua klub LaLiga2, yakni Almeria dan Malaga,” tulis Makan Bola, Minggu (22/6/2025).