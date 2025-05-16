4 Pemain Bintang Barcelona yang Layak Dijual pada Musim Panas 2025, Nomor 1 Penerus Lionel Messi!

EMPAT pemain bintang Barcelona yang layak dijual pada musim panas 2025 menarik diulas. Salah satunya pemain yang sempat digadang-gadang jadi penerus Lionel Messi.

Barcelona dilaporkan tengah berupaya menyeimbangkan performa di lapangan dengan stabilitas finansial di luar lapangan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menjual sejumlah pemainnya di bursa transfer musim panas mendatang.

Diario Sport mengungkap ada beberapa pemain yang berpotensi dijual musim panas ini jika tawaran tepat datang. Tak sembarang pemain, beberapa di antaranya juga termasuk bintang di skuad Blaugrana -julukan Barcelona. Siapa saja?

Berikut 4 Pemain Bintang Barcelona yang Layak Dijual pada Musim Panas 2025:

4. Gavi

Meski baru berusia 20 tahun, Gavi sudah memiliki nilai pasar mencapai 70 juta euro. Angka ini menjadi salah satu yang tertinggi di skuad Barcelona.

Barcelona bisa saja mempertimbangkan menjual Gavi demi keuntungan finansial. Terlebih, sang pemain belum berada di performa terbaiknya lagi setelah diganggu cedera ACL beberapa waktu lalu.

Pada musim ini, posisi Gavi di lini tengah juga tersaingi oleh Frenkie de Jong yang mulai menampilkan performa apik lagi. Pada ajang Liga Spanyol saja, ia baru berkontribusi 1 gol dan 1 assist.

3. Frankie de Jong

Frenkie de Jong kembali menjadi pilar lini tengah Barcelona di bawah kepelatihan Hansi Flick. Ia membayar kepercayaan yang diberikan dengan performa apik.

Namun, kontrak Frenkie sendiri akan berakhir pada Juni 2026. Jika pemain asal Belanda itu tidak menyetujui perpanjangan kontrak dengan gaji yang lebih rendah, Barcelona mungkin terpaksa menjualnya untuk menghindari kehilangan secara gratis pada 2026.

Klub seperti Manchester United dan Bayern Munich sebelumnya santer dikabarkan masih memantau situasi Frenkie de Jong di Barcelona. Menjualnya mungkin akan membuat Blaugrana menerima dana segar yang bisa dipakai Flick untuk belanja pemain incarannya sendiri.