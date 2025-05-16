Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

4 Pemain Bintang Barcelona yang Layak Dijual pada Musim Panas 2025, Nomor 1 Penerus Lionel Messi!

Lutfan Faizi , Jurnalis-Jum'at, 16 Mei 2025 |19:44 WIB
4 Pemain Bintang Barcelona yang Layak Dijual pada Musim Panas 2025, Nomor 1 Penerus Lionel Messi!
Para pemain Barcelona kala berlaga. (Foto: Barcelona)
A
A
A

EMPAT pemain bintang Barcelona yang layak dijual pada musim panas 2025 menarik diulas. Salah satunya pemain yang sempat digadang-gadang jadi penerus Lionel Messi.

Barcelona dilaporkan tengah berupaya menyeimbangkan performa di lapangan dengan stabilitas finansial di luar lapangan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menjual sejumlah pemainnya di bursa transfer musim panas mendatang.

Diario Sport mengungkap ada beberapa pemain yang berpotensi dijual musim panas ini jika tawaran tepat datang. Tak sembarang pemain, beberapa di antaranya juga termasuk bintang di skuad Blaugrana -julukan Barcelona. Siapa saja?

Berikut 4 Pemain Bintang Barcelona yang Layak Dijual pada Musim Panas 2025:

4. Gavi

Gavi, Twitter FCBarcelona

Meski baru berusia 20 tahun, Gavi sudah memiliki nilai pasar mencapai 70 juta euro. Angka ini menjadi salah satu yang tertinggi di skuad Barcelona.

Barcelona bisa saja mempertimbangkan menjual Gavi demi keuntungan finansial. Terlebih, sang pemain belum berada di performa terbaiknya lagi setelah diganggu cedera ACL beberapa waktu lalu.

Pada musim ini, posisi Gavi di lini tengah juga tersaingi oleh Frenkie de Jong yang mulai menampilkan performa apik lagi. Pada ajang Liga Spanyol saja, ia baru berkontribusi 1 gol dan 1 assist.

3. Frankie de Jong

Frenkie de Jong. instagram

Frenkie de Jong kembali menjadi pilar lini tengah Barcelona di bawah kepelatihan Hansi Flick. Ia membayar kepercayaan yang diberikan dengan performa apik.

Namun, kontrak Frenkie sendiri akan berakhir pada Juni 2026. Jika pemain asal Belanda itu tidak menyetujui perpanjangan kontrak dengan gaji yang lebih rendah, Barcelona mungkin terpaksa menjualnya untuk menghindari kehilangan secara gratis pada 2026.

Klub seperti Manchester United dan Bayern Munich sebelumnya santer dikabarkan masih memantau situasi Frenkie de Jong di Barcelona. Menjualnya mungkin akan membuat Blaugrana menerima dana segar yang bisa dipakai Flick untuk belanja pemain incarannya sendiri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/49/1646357/las-vegas-grand-prix-2025-siap-digelar-ini-jadwal-streaming-f1-di-vision-zpr.webp
Las Vegas Grand Prix 2025 Siap Digelar! Ini Jadwal Streaming F1 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Blak-blakan Ungkap Rasa Jadi Pemain Indonesia Pertama di Liga Jerman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement