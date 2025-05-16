Kata-Kata Hansi Flick Usai Bawa Barcelona Juara Liga Spanyol 2024-2025

BARCELONA – Kata-kata Hansi Flick usai membawa Barcelona juara Liga Spanyol 2024-2025 patut disimak. Sebab, ia menyebut Blaugrana sempat goyah setelah gagal melangkah ke final Liga Champions 2024-2025.

Barcelona memastikan diri juara Liga Spanyol 2024-2025 usai mengalahkan Espanyol 2-0 di Stadion RCDE, Barcelona, Jumat (16/5/2025) dini hari WIB. Gol Lamine Yamal (53’) dan Fermin Lopez (90+4’) membuahkan kemenangan di laga derby.

1. Tak Mungkin Terkejar

Lamine Yamal beraksi di laga Espanyol vs Barcelona yang berakhir 0-2 (Foto: FC Barcelona)

Tambahan tiga poin membuat koleksi Barcelona kini menjadi 85 dari 36 laga. Mereka unggul tujuh angka dari Real Madrid di posisi dua. Dengan dua laga sisa, Los Blancos tak mungkin mengejar.

Keberhasilan ini jelas membuat Flick puas. Ia sukses membawa Barcelona juara Liga Spanyol 2024-2025 di musim pertamanya melatih Lamine Yamal dan kawan-kawan.

Flick menyinggung soal mentalitas juara yang dimiliki skuadnya. Apalagi, mereka sempat goyah lantaran disingkirkan Inter Milan di semifinal Liga Champions 2024-2025 pekan lalu.

“Sangat penting untuk menjadi kuat secara mental. Apa yang kami latih sejak jeda (tengah musim) sungguh membantu. Memenangi Piala Super (Spanyol 2024) juga menambah kepercayaan diri kami,” ucap Flick, mengutip dari Diario AS, Jumat (16/5/2025).