Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kata-Kata Hansi Flick Usai Bawa Barcelona Juara Liga Spanyol 2024-2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 16 Mei 2025 |05:47 WIB
Kata-Kata Hansi Flick Usai Bawa Barcelona Juara Liga Spanyol 2024-2025
Simak kata-kata Hansi Flick usai membawa Barcelona juara Liga Spanyol 2024-2025 (Foto: X/@FCBarcelona_es)
A
A
A

BARCELONA – Kata-kata Hansi Flick usai membawa Barcelona juara Liga Spanyol 2024-2025 patut disimak. Sebab, ia menyebut Blaugrana sempat goyah setelah gagal melangkah ke final Liga Champions 2024-2025.

Barcelona memastikan diri juara Liga Spanyol 2024-2025 usai mengalahkan Espanyol 2-0 di Stadion RCDE, Barcelona, Jumat (16/5/2025) dini hari WIB. Gol Lamine Yamal (53’) dan Fermin Lopez (90+4’) membuahkan kemenangan di laga derby.

1. Tak Mungkin Terkejar

Lamine Yamal beraksi di laga Espanyol vs Barcelona yang berakhir 0-2 (Foto: FC Barcelona)
Lamine Yamal beraksi di laga Espanyol vs Barcelona yang berakhir 0-2 (Foto: FC Barcelona)

Tambahan tiga poin membuat koleksi Barcelona kini menjadi 85 dari 36 laga. Mereka unggul tujuh angka dari Real Madrid di posisi dua. Dengan dua laga sisa, Los Blancos tak mungkin mengejar.

Keberhasilan ini jelas membuat Flick puas. Ia sukses membawa Barcelona juara Liga Spanyol 2024-2025 di musim pertamanya melatih Lamine Yamal dan kawan-kawan.

Flick menyinggung soal mentalitas juara yang dimiliki skuadnya. Apalagi, mereka sempat goyah lantaran disingkirkan Inter Milan di semifinal Liga Champions 2024-2025 pekan lalu.

“Sangat penting untuk menjadi kuat secara mental. Apa yang kami latih sejak jeda (tengah musim) sungguh membantu. Memenangi Piala Super (Spanyol 2024) juga menambah kepercayaan diri kami,” ucap Flick, mengutip dari Diario AS, Jumat (16/5/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646441/jelang-munas-nama-sari-w-pramono-menguat-di-bursa-caketum-pb-porserosi-pyb.webp
Jelang Munas, Nama Sari W Pramono Menguat di Bursa Caketum PB Porserosi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
PSSI Siap Interview 5 Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia Pekan Depan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement