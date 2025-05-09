BREAKING NEWS: Xabi Alonso Konfirmasi Tinggalkan Bayer Leverkusen, Segera Latih Real Madrid?

LEVERKUSEN – Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso mengonfirmasi akan meninggalkan Werkself –julukan Leverkusen– di akhir musim 2024-2025. Pernyataan Alonso itu lantas membuat banyak pihak langsung menilai pelatih asal Spanyol tersebut telah sepakat menangani Real Madrid pada musim depan.

Pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano, memastikan Alonso berbicara secara langsung akan segera meninggalkan Leverkusen seiring musim ini berakhir. Alonso sejatinya tidak memberitahukan akan ke mana dirinya setelah meninggalkan Leverkusen, namun Romano membocorkan pelatih tersebut akan latih Madrid.

1. Konfirmasi Tinggalkan Bayer Leverkusen

“Sudah saatnya untuk memastikan bahwa ini akan menjadi pertandingan terakhir saya di Bayer”, kata Xabi Alonso dikutip dari akun media sosial @@FabrizioRomano, dikutip Jumat (9/5/2025).

“Xabi Alonso mengonfirmasi bahwa ia siap meninggalkan Bayer Leverkusen! Segera, dia akan jadi pelatih Real Madrid,” bunyi pernyataan Fabrizio Romano menambahkan.

Masih dari Romano, sang pakar bursa transfer Eropa itu mengatakan kontrak Alonso sudah disiapkan Real Madrid. Sementara itu, tidak pernah ada masalah dengan kubu Xabi atau Leverkusen, sehingga upaya Madrid berjalan lancar.

Bayer Leverkusen dikabarkan sudah diberitahu satu tahun lalu tentang keinginan Xabi Alonso untuk menjadi pelatih Real Madrid suatu hari nanti sebagai syarat penting untuk menerima kontrak baru. Kini, Alonso nyatanya memutuskan untuk segera bergabung ke Real Madrid.

2. Carlo Ancelotti Dipecat?

Dengan adanya kabar Alonso itu, maka ada kemungkinan pelatih Madrid saat ini, yakni Carlo Ancelotti akan segera dipecat. Ancelotti sendiri sejatinya masih memiliki kontrak hingga akhir Juni 2026, namun dengan kondisinya saat ini, maka ia akan lebih cepat meninggalkan Los Blancos.