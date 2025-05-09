Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

BREAKING NEWS: Xabi Alonso Konfirmasi Tinggalkan Bayer Leverkusen, Segera Latih Real Madrid?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |20:01 WIB
BREAKING NEWS: Xabi Alonso Konfirmasi Tinggalkan Bayer Leverkusen, Segera Latih Real Madrid?
Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. (Foto: Instagram/xabialonso)
A
A
A

LEVERKUSEN – Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso mengonfirmasi akan meninggalkan Werkself –julukan Leverkusen– di akhir musim 2024-2025. Pernyataan Alonso itu lantas membuat banyak pihak langsung menilai pelatih asal Spanyol tersebut telah sepakat menangani Real Madrid pada musim depan.

Pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano, memastikan Alonso berbicara secara langsung akan segera meninggalkan Leverkusen seiring musim ini berakhir. Alonso sejatinya tidak memberitahukan akan ke mana dirinya setelah meninggalkan Leverkusen, namun Romano membocorkan pelatih tersebut akan latih Madrid.

1. Konfirmasi Tinggalkan Bayer Leverkusen

“Sudah saatnya untuk memastikan bahwa ini akan menjadi pertandingan terakhir saya di Bayer”, kata Xabi Alonso dikutip dari akun media sosial @@FabrizioRomano, dikutip Jumat (9/5/2025).

“Xabi Alonso mengonfirmasi bahwa ia siap meninggalkan Bayer Leverkusen! Segera, dia akan jadi pelatih Real Madrid,” bunyi pernyataan Fabrizio Romano menambahkan.

Masih dari Romano, sang pakar bursa transfer Eropa itu mengatakan kontrak Alonso sudah disiapkan Real Madrid. Sementara itu, tidak pernah ada masalah dengan kubu Xabi atau Leverkusen, sehingga upaya Madrid berjalan lancar.

Bayer Leverkusen. Xabi Alonso. reuters

Bayer Leverkusen dikabarkan sudah diberitahu satu tahun lalu tentang keinginan Xabi Alonso untuk menjadi pelatih Real Madrid suatu hari nanti sebagai syarat penting untuk menerima kontrak baru. Kini, Alonso nyatanya memutuskan untuk segera bergabung ke Real Madrid.

2. Carlo Ancelotti Dipecat?

Dengan adanya kabar Alonso itu, maka ada kemungkinan pelatih Madrid saat ini, yakni Carlo Ancelotti akan segera dipecat. Ancelotti sendiri sejatinya masih memiliki kontrak hingga akhir Juni 2026, namun dengan kondisinya saat ini, maka ia akan lebih cepat meninggalkan Los Blancos.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/11/1645869/42-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-spanyol-hingga-skotlandia-ukir-sejarah-mem.jpg
42 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Spanyol hingga Skotlandia Ukir Sejarah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tunggal_putri_indonesia_putri_kusuma_wardani.jpg
Puas! Begini Komentar Putri KW usai Balas Kekalahan Lawan Wen Chi Hsu di 16 Besar Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement