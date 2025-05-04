Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Liga Spanyol 2024-2025: Alaves vs Atletico Madrid 0-0, Valladolid 1-2 Barcelona

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |06:20 WIB
Hasil Liga Spanyol 2024-2025: Alaves vs Atletico Madrid 0-0, Valladolid 1-2 Barcelona
Suasana laga Valladolid vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025. (Foto: La Liga)
A
A
A

SEBANYAK empat pertandingan di pekan ke-34 Liga Spanyol 2024-2025 baru saja dimainkan pada Sabtu 3 Mei 2025 hinggga Minggu (4/5/2025) dini hari WIB. Sejumlah hasil menarik pun tercipta, seperti Barcelona yang memetik kemenangan hingga Atletico Madrid yang gagal mencuri poin maksimal.

1. Alaves vs Atletico Madrid

Atletico Madrid gagal meraih poin penuh saat bertandang ke markas Alaves. Upaya Atletico untuk ikut meramaikan perburuan gelar Liga Spanyol 2024-2025 kini mulai sulit karena poin maksimal yang bisa tim berjuluk Los Rojiblancos itu raih adalah 79 poin.

Alaves vs Atletico. (Foto: La Liga)
Alaves vs Atletico. (Foto: La Liga)

Sebab kini Atletico tertahan di peringkat ketiga dengan 67 poin. Dengan empat laga tersisa, maka Atletico hanya bisa meraih maksimal 12 poin saja.

2. Villarreal vs Osasuna

Drama enam gol terjadi Stadion de la Ceramica, Villarreal, Spanyol. Ya, pertarung seru baru saja berlangsung di markas Villarreal.

Osasuna yang tengah berusaha mendapatkan satu tempat di kompetisi Eropa tampil gahar di laga tersebut. Namun, Villarreal tampil lebih baik.

Tim berjuluk The Yellow Submarine itu pada akhirnya menang dengan skor 4-2. Dengan hasil itu, tim tuan rumah bertahan di posisi kelima di Liga Spanyol 2024-2025 dengan 58 poin dan hanya berjarak dua angka saja dari posisi empat besar untuk tiket ke Liga Champions musim depan.

3. Real Valladolid vs Barcelona

Barcelona berhasil meraih kemenangan tipis atas Valladolid. Blaugrana –julukan Barcelona– yang berusaha menjaga keunggulan awalnya sempat kesulitan menghadapi tim tuan rumah,

 

