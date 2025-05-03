Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Liga Spanyol 2024-2025 Villarreal vs Osasuna di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |15:14 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Liga Spanyol 2024-2025 Villarreal vs Osasuna di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming Villarreal vs Osasuna di Vision+ (Foto: Instagram/@villarrealcf)
A
A
A

JAKARTA – Persaingan ketat LaLiga Spanyol musim 2024-2025 terus berlanjut! Akhir pekan ini, duel menarik antara Villarreal dan Osasuna akan menjadi sajian yang ditunggu-tunggu. Saksikan laga seru ini secara streaming di VISION+ dengan klik di sini

Pertandingan ini jadi momen krusial bagi kedua tim yang tengah berburu posisi strategis di papan klasemen. Villarreal, yang kini bertengger di peringkat ke-5, siap tancap gas untuk menembus empat besar dan mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan.

villarreal

Di sisi lain, Osasuna yang berada di posisi ke-8 tak mau tertinggal, mereka bertekad membawa pulang poin demi menjaga asa finis di zona aman dan kompetitif. Simak jadwal tayangnya di VISION+ berikut:

  • Tanggal: Sabtu, 3 Mei 2025
  • Pukul: 21.10 WIB
  • Channel: beIN Sports 3

Vision+

Yuk, dukung tim favorit kamu dengan berlangganan paket beIN Sports di VISION+ hanya Rp36.000,- per bulan. Langganan paket ini juga sudah termasuk akses VISION+ Premium Movies, yang menghadirkan beragam tontonan eksklusif mulai dari film box office, film anak-anak, hingga original series dari VISION+.

Tak hanya LaLiga, beIN Sports juga menayangkan berbagai ajang olahraga bergengsi lainnya seperti Formula 1, ATP Tour, Ligue 1, dan lainnya. Jangan sampai ketinggalan tensi panas LaLiga yang makin memanas jelang akhir musim. Download VISION+ sekarang dan nikmati serunya sepakbola dunia di genggamanmu.

Streaming Ini Itu di VISION+ 

(Wikanto Arungbudoyo)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/37/3184869//f1_gp_las_vegas_2025-JAjZ_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/43/3184866//riyadh_season_world_masters_of_snooker_2025-tdWo_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184868//clarissa_tanoesoedibjo_terima_penghargaan-yg6L_large.JPG
Clarissa Tanoesoedibjo Terima Penghargaan Netcore Awarding Night, Kepemimpinan di Vision+ Dinilai Brilian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184865//clarissa_tanoesoedibjo_terima_penghargaan-wo6D_large.jpg
Efektivitas AI Berhasil Tingkatkan Penonton Vision+ hingga 50 Persen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646441/jelang-munas-nama-sari-w-pramono-menguat-di-bursa-caketum-pb-porserosi-pyb.webp
Jelang Munas, Nama Sari W Pramono Menguat di Bursa Caketum PB Porserosi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/link_live_streaming_borussia_dortmund_vs_vfb_stutt.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Stuttgart, Saksikan Gratis di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement