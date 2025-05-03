Jadwal dan Link Live Streaming Liga Spanyol 2024-2025 Villarreal vs Osasuna di Vision+

JAKARTA – Persaingan ketat LaLiga Spanyol musim 2024-2025 terus berlanjut! Akhir pekan ini, duel menarik antara Villarreal dan Osasuna akan menjadi sajian yang ditunggu-tunggu. Saksikan laga seru ini secara streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Pertandingan ini jadi momen krusial bagi kedua tim yang tengah berburu posisi strategis di papan klasemen. Villarreal, yang kini bertengger di peringkat ke-5, siap tancap gas untuk menembus empat besar dan mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan.

Di sisi lain, Osasuna yang berada di posisi ke-8 tak mau tertinggal, mereka bertekad membawa pulang poin demi menjaga asa finis di zona aman dan kompetitif. Simak jadwal tayangnya di VISION+ berikut:

Tanggal: Sabtu, 3 Mei 2025

Pukul: 21.10 WIB

Channel: beIN Sports 3

Yuk, dukung tim favorit kamu dengan berlangganan paket beIN Sports di VISION+ hanya Rp36.000,- per bulan. Langganan paket ini juga sudah termasuk akses VISION+ Premium Movies, yang menghadirkan beragam tontonan eksklusif mulai dari film box office, film anak-anak, hingga original series dari VISION+.

Tak hanya LaLiga, beIN Sports juga menayangkan berbagai ajang olahraga bergengsi lainnya seperti Formula 1, ATP Tour, Ligue 1, dan lainnya. Jangan sampai ketinggalan tensi panas LaLiga yang makin memanas jelang akhir musim. Download VISION+ sekarang dan nikmati serunya sepakbola dunia di genggamanmu.

(Wikanto Arungbudoyo)