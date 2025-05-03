Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Real Valladolid vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |15:00 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Real Valladolid vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming Real Valladolid vs Barcelona di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Persaingan panas LaLiga Spanyol musim 2024-2025 belum menunjukkan tanda-tanda mereda! Akhir pekan ini, pertandingan antara Valladolid vs Barcelona menjadi sorotan, mempertemukan dua tim yang tengah berada di posisi kontras dalam klasemen sementara. Jangan lewatkan keseruannya dan saksikan pertandingan ini secara live streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Barcelona, saat ini kokoh di puncak klasemen, terus menunjukkan performa konsisten demi mempertahankan posisi teratas dan meraih gelar juara. Sebaliknya, Valladolid tengah berada di jurang degradasi, dan butuh poin penuh untuk menjaga harapan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol. Simak jadwal tayangnya di VISION+ berikut:

Ferran Torres membuat laga Barcelona vs Real Madrid sama kuat 2-2 @FCBarcelona

  • Tanggal: Minggu, 4 Mei 2025
  • Pukul: 01.55 WIB
  • Channel: beIN Sports 3

Yuk, dukung tim favoritmu dengan berlangganan paket beIN Sports di VISION+ hanya Rp36.000,- per bulan. Langganan ini juga sudah termasuk akses ke VISION+ Premium Movies, di mana kamu bisa menikmati film box office, tontonan keluarga, hingga deretan original series eksklusif dari VISION+.

 

Halaman:
1 2
      
