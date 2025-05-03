Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Real Valladolid vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025, Klik di Sini!

JAKARTA – Persaingan panas LaLiga Spanyol musim 2024-2025 belum menunjukkan tanda-tanda mereda! Akhir pekan ini, pertandingan antara Valladolid vs Barcelona menjadi sorotan, mempertemukan dua tim yang tengah berada di posisi kontras dalam klasemen sementara. Jangan lewatkan keseruannya dan saksikan pertandingan ini secara live streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Barcelona, saat ini kokoh di puncak klasemen, terus menunjukkan performa konsisten demi mempertahankan posisi teratas dan meraih gelar juara. Sebaliknya, Valladolid tengah berada di jurang degradasi, dan butuh poin penuh untuk menjaga harapan bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol. Simak jadwal tayangnya di VISION+ berikut:

Tanggal: Minggu, 4 Mei 2025

Pukul: 01.55 WIB

Channel: beIN Sports 3

