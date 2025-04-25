4 Pemain Top Real Madrid 2024-2025 yang Memeluk Agama Islam dan Taat Beribadah, Nomor 1 Punya Selebrasi Ikonik!

4 pemain top Real Madrid 2024-2025 yang memeluk agama Islam dan taat beribadah menarik diulas. Salah satunya ada pemain yang punya selebrasi ikonik.

Pemain top Real Madrid 2024-2025 yang memeluk Agama Islam dan taat beribadah ada empat orang. Dua di antaranya memiliki darah campuran dari negara mayoritas Muslim, seperti Maroko dan Senegal.

Real Madrid sendiri bukan hanya dikenal sebagai klub sepakbola dengan segudang prestasi, tetapi juga sebagai rumah bagi para pemain berbakat dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Sebagai pemain dari klub paling sukses di dunia, sudah menjadi hal yang wajar jika pemain Real Madrid mendapat lebih banyak sorotan.

Sayangnya, klub yang berhasil memperoleh 15 trofi Liga Champions itu kini tengah terseok-seok demi mendapat satu gelar. Hal tersebut lantas membuat pelatih mereka, Carlo Ancelotti berada di ujung tanduk.

Terlepas dari sulitnya Los Blancos memperoleh gelar di musim ini, menarik menilik para pemain mereka. Kali ini, Okezone akan mengulas deretan pesepakbola Muslim.

Berikut 4 pemain top Real Madrid 2024-2025 yang memeluk agama Islam dan taat beribadah:

4. Antonio Rudiger

Bek tengah senior yang telah berusia 32 tahun ini merupakan salah satu pemain kunci di lini belakang Real Madrid. Pemain yang memiliki darah Jerman dan Sierra Leone ini juga memeluk agama Islam dan seorang Muslim yang taat beribadah.

Diketahui, ketika masih membela Chelsea, Rudiger adalah sosok yang rajin menjalankan ibadah sholat berjamaah bersama rekan satu timnya, yakni N'Golo Kante dan Hakim Ziyech. Pesepakbola yang lahir di Berlin itu didatangkan dari Chelsea pada 2022.

Untuk musim ini sendiri, Rudiger telah mengemas total 48 penampilan bersama Los Galacticos. Dia juga menciptakan tiga gol dan satu assist.

3. Ferland Mendy

Selanjutnya, ada Ferland Sinna Mendy yang memiliki darah campuran dari Prancis dan Senegal. Pemain yang beragama Islam ini telah berusia 29 tahun dan berposisi sebagai bek kiri.

Mendy bergabung bersama Real Madrid pada 2019 setelah didatangkan dari Lyon. Sayangnya pada musim ini, dirinya harus jarang tampil karena mengalami cedera otot.

Sama halnya seperti pemain muslim kebanyakan, Mendy diketahui menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Untuk musim ini, bek sayap itu telah membela Los Blancos sebanyak 30 kali dan sempat catatkan dua assist.