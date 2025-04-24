Advertisement
LIGA SPANYOL

Hasil Getafe vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 1-0, Peluang Juara Los Blancos Masih Menyala!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |05:20 WIB
Real Madrid menang 1-0 atas Getafe di lanjutan Liga Spanyol 2024-2025.
Real Madrid menang 1-0 atas Getafe di lanjutan Liga Spanyol 2024-2025. (Foto: X/@realmadrid)
A
A
A

HASIL Getafe vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Coliseum pada Kamis (24/4/2025) dini hari WIB, Los Blancos -julukan Real Madrid- menang 1-0.

Berkat kemenangan ini, peluang Real Madrid menjadi juara Liga Spanyol 2024-2025 masih terbuka. Skuad asuhan Carlo Ancelotti ini untuk sementara duduk di posisi dua klasemen dengan 72 angka, terpaut empat poin dari Barcelona di puncak klasemen.

Barcelona masih kukuh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025
Barcelona masih kukuh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025 (Foto: La Liga)

Selain masih ada lima pekan lagi, Real Madrid juga dijadwalkan tandang ke Barcelona di pekan ke-35. Jika peluang juara ingin membesar, Real Madrid wajib menang saat menghadapi Barcelona.

Tak sampai di situ, Real Madrid juga diuntungkan jadwal padat Barcelona. Skuad asuhan Hansi Flick masih dijadwalkan menantang Inter Milan dalam dua laga semifinal Liga Champions 2024-2025.

Pertandingan Liga Spanyol 2024-2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di BeIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Jalannya Pertandingan

Kylian Mbappe belum masuk skuad Real Madrid karena mengalami cedera. Alhasil, pelatih Carlo Ancelotti memainkan Endrick dan menduetkannya dengan Vinicius Jr.

Arda Guler yang musim ini lebih sering dimainkan dari bangku cadangan, dipercaya turun sebagai starter. Pemain asal Turki ini berperan sebagai winger kanan dalam pola 4-4-2 racikan Carlo Ancelotti.

 

