Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Misteri Pesepakbola Indonesia, Sugimin Hidayatullah yang Bikin Kejutan Gabung Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |23:07 WIB
Kisah Misteri Pesepakbola Indonesia, Sugimin Hidayatullah yang Bikin Kejutan Gabung Real Madrid
Kisah Misteri Pesepakbola Indonesia, Sugimin Hidayatullah yang Bikin Kejutan Gabung Real Madrid. (Foto: Instagram/realmadrid)
A
A
A

KISAH mister pesepakbola Indonesia, Sugimin Hidayatullah yang bikin kejutan karena dikabarkan bergabung Real Madrid menarik untuk dibahas. Ya, nama Sugimin Hidayatullah sempat menghebohkan dunia sepak bola Indonesia pada musim panas 2012 silam.

Pesepakbola misterius ini diklaim telah bergabung dengan raksasa Spanyol, Real Madrid. Namun, kisahnya hingga kini masih diselimuti misteri dan pertanyaan: benarkah Sugimin pernah menjadi bagian dari klub Raksasa Spanyol tersebut?

1. Misteri Sugimin

Semua misteri itu berawal dari kehadiran pelatih Real Madrid saat itu, yakni Jose Mourinho ke Indonesia. Banyak yang mengira Mourinho sengaja datang ke Indonesia untuk mencari talenta-talenta hebat untuk direkrut ke Madrid.

Padahal, Mourinho ke Indonesia karena undangan RCTI untuk menjadi komentator di salah satu pertandingan Piala Eropa 2012.        Berbagai isu pun berkembang, bahkan ada yang mengklaim Mourinho sudah menemukan pemain bertalenta itu, yakni Sugimin Hidayatullah.

Hal itu diungkapkan pengamat sepakbola Indonesia, Pangeran Siahaan di akun X-nya @pangeransiahaan. Ketika itu, ia mengatakan Madrid ingin memboyong Sugimin dengan harga 7 juta euro.

sugimin hidayatullah
sugimin hidayatullah

Gara-gara pernyataan Pangeran Siahaan, netizen mulai ramai mencari siapa sosok Sugimin yang dimaksud? Setelah diselidiki, ternyata Sugimi adalah karakter fiktif alias tidak nyata.

2. Kena Tipuan Pangeran Siahaan

Ternyata, Pangeran Siahaan mengikuti cara jurnalis Irlandia pada 2003, yakni menghadirkan karakter fiktif bernama Masal Bugduv. Penipuan itu sejatinya cara jurnalis Irlandia tersebut untuk menyindir peningkatan harga transfer pemain dari tahun ke tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/51/1637063/jawa-timur-raja-wushu-di-pon-bela-diri-kudus-2025-kejutan-sanda-dari-daerah-baru-qic.webp
Jawa Timur Raja Wushu di PON Bela Diri Kudus 2025, Kejutan Sanda dari Daerah Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/malut_united_menang_tipis_1_0_atas_semen_padang_da.jpg
Hasil Malut United vs Semen Padang di Super League: Del Pino Tentukan Kemenangan Laskar Kie Raha
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement