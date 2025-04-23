Kisah Misteri Pesepakbola Indonesia, Sugimin Hidayatullah yang Bikin Kejutan Gabung Real Madrid

KISAH mister pesepakbola Indonesia, Sugimin Hidayatullah yang bikin kejutan karena dikabarkan bergabung Real Madrid menarik untuk dibahas. Ya, nama Sugimin Hidayatullah sempat menghebohkan dunia sepak bola Indonesia pada musim panas 2012 silam.

Pesepakbola misterius ini diklaim telah bergabung dengan raksasa Spanyol, Real Madrid. Namun, kisahnya hingga kini masih diselimuti misteri dan pertanyaan: benarkah Sugimin pernah menjadi bagian dari klub Raksasa Spanyol tersebut?

1. Misteri Sugimin

Semua misteri itu berawal dari kehadiran pelatih Real Madrid saat itu, yakni Jose Mourinho ke Indonesia. Banyak yang mengira Mourinho sengaja datang ke Indonesia untuk mencari talenta-talenta hebat untuk direkrut ke Madrid.

Padahal, Mourinho ke Indonesia karena undangan RCTI untuk menjadi komentator di salah satu pertandingan Piala Eropa 2012. Berbagai isu pun berkembang, bahkan ada yang mengklaim Mourinho sudah menemukan pemain bertalenta itu, yakni Sugimin Hidayatullah.

Hal itu diungkapkan pengamat sepakbola Indonesia, Pangeran Siahaan di akun X-nya @pangeransiahaan. Ketika itu, ia mengatakan Madrid ingin memboyong Sugimin dengan harga 7 juta euro.

Gara-gara pernyataan Pangeran Siahaan, netizen mulai ramai mencari siapa sosok Sugimin yang dimaksud? Setelah diselidiki, ternyata Sugimi adalah karakter fiktif alias tidak nyata.

2. Kena Tipuan Pangeran Siahaan

Ternyata, Pangeran Siahaan mengikuti cara jurnalis Irlandia pada 2003, yakni menghadirkan karakter fiktif bernama Masal Bugduv. Penipuan itu sejatinya cara jurnalis Irlandia tersebut untuk menyindir peningkatan harga transfer pemain dari tahun ke tahun.