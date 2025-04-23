Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Mengejutkan! Vinicius Jr Dilarang Main 2 Tahun oleh FIFA Gara-Gara Punya Klub Profesional?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |10:47 WIB
Mengejutkan! Vinicius Jr Dilarang Main 2 Tahun oleh FIFA Gara-Gara Punya Klub Profesional?
Vinicius Jr berpotensi dilarang main 2 tahun oleh FIFA. (Foto: Instagram/@vinijr)
WINGER Real Madrid, Vinicius Jr, terancam larangan main dua tahun oleh FIFA gara-gara memiliki klub sepakbola profesional. Mengutip dari Marca, Vinicius Jr disebut memiliki dua klub yakni Athletic Club (Brasil, Serie B) dan Alverca (Portugal, Serie B).

1. Pemain Profesional Dilarang Memiliki Klub

Sesuai aturan FIFA, pemain sepakbola dilarang memiliki saham di klub profesional karena adanya potensi konflik kepentingan. Contoh konflik kepentingan yang dimaksud di sini seperti mengatur hasil pertandingan hingga permasalahan pajak.

Vinicius Jr diduga memiliki klub profesional. (Foto: Instagram/@realmadrid)
Vinicius Jr diduga memiliki klub profesional. (Foto: Instagram/@realmadrid)

Lantas, dari mana awal mula rumor ini muncul? Hal itu berawal dari sengketa yang terjadi di Athletic Club. Saat itu, perusahaan yang diduga dimiliki Vinicius Jr mengambil alih operasional klub.

Padahal, di saat bersamaan masih ada perusahaan Tiberis yang disebut memiliki 16,5 % saham di klub tersebut. Tiberis pun membawa kasus ini ke pengadilan dan menuduh telah terjadi pelanggaran kode etik FIFA (Pasal 20) dan Kode Disiplin RFEF (Pasal 22).

2. Potensi Hukuman yang Diterima Vinicius Jr

Ada tiga hukuman yang berpotensi dijatuhkan FIFA kepada Vinicius Jr. Pertama, pesepakbola asal Brasil ini bisa dikenakan denda oleh FIFA yang besarannya belum diketahui.

Hukuman kedua adalah meminta Vinicius Jr menjual saham yang diduga dimilikinya di klub tersebut. Terakhir, eks pemain Flamengo ini dihadapkan dengan hukuman terberat, yakni larangan tampil sebagai pesepakbola profesional selama dua tahun.

3. Musim yang Tak Mudah bagi Vinicius Jr

Vinicius Jr sejatinya tampil lumayan bersama Real Madrid musimi ini. Dari 46 pertandingan, Vinicius Jr mengemas 20 gol dan 14 assist.

 

