Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Diintip Direktur Olahraga, Jay Idzes Gabung Rival Sekota Juventus pada Bursa Transfer Musim Panas 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |17:16 WIB
Diintip Direktur Olahraga, Jay Idzes Gabung Rival Sekota Juventus pada Bursa Transfer Musim Panas 2025?
Jay Idzes berpotensi gabung Torino pada bursa transfer musim panas 2025. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

KAPTEN Timnas Indonesia, Jay Idzes, kemungkinan gabung Torino pada bursa transfer musim panas 2025. Ada dua alasan kuat kenapa kapten Venezia FC itu akan melanjutkan karier bersama rival sekota Juventus tersebut.

1. Torino Paling Serius Mendekati Jay Idzes

Dari sekian klub yang mengincar Jay Idzes seperti Inter Milan hingga Bologna, cuma Torino yang menunjukan keseriusan. Menurut jurnalis Italia Nicolo Schira, Direktur Olahraga Torino Davide Vagnati menyaksikan langsung laga Empoli vs Venezia di lanjutan Liga Italia 2024-2025 pada Minggu, 20 April 2025 malam WIB.

Ada dua pemain yang dipantau pria asal Italia itu. Sebut saja Jay Idzes dan penyerang Inter Milan yang sedang dipinjamkan ke Empoli musim ini, Sebastiano Esposito.

Direktur Olahraga pantau Jay Idzes di laga Empoli vs Venezia. (Foto: X/@NicoShira)
Direktur Olahraga pantau Jay Idzes di laga Empoli vs Venezia. (Foto: X/@NicoShira)

“Direktur Olahraga Torino Davide Vagnati berada di Stadion Castellani untuk menyaksikan laga antara Empoli dan Venezia. Bek Venezia Jay Idzes dan penyerang Empoli Sebastiano Esposito dipantau langsung,” kata Nicolo Schira, Okezone mengutip dari akun X-nya, @NicoShira.

2. Rekomendasi Pelatih Torino

Pelatih Torino, Paolo Vanoli, bukanlah orang baru bagi Jay Idzes. Ia merupakan sosok yang memboyong Jay Idzes ke Venezia dari Go Ahead Eagles pada bursa transfer musim panas 2023.

Bersama Paolo Vanoli, Jay Idzes muncul sebagai bek andalan. Ia tercatat 29 kali turun di Serie B 2023-2024 dan mencetak tiga gol, sekaligus membantu sang klub promosi ke Serie A 2024-2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/51/3173455/mathew_baker_resmi_dikontrak_melbourne_city_fc-3bIq_large.jpg
Patrick Kluivert Bahagia, Mathew Baker Resmi Dikontrak Melbourne City hingga 2028!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/51/3171831/rizky_ridho_dikabarkan_diincar_terengganu_fc_pssi-0bzT_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho Gabung Klub Malaysia Terengganu FC?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/51/3169669/calvin_verdonk_berpotensi_gabung_juventus_pada_musim_panas_2026_loscen-Abic_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Gabung Juventus pada Musim Panas 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/45/3168158/marselino_ferdinan-FLna_large.jpg
Breaking News: Marselino Ferdinan Resmi Gabung AS Trencin
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/11/1636439/erick-thohir-tegaskan-pssi-dan-patrick-kluivert-pisah-baikbaik-vkn.webp
Erick Thohir Tegaskan PSSI dan Patrick Kluivert Pisah Baik-baik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Beberkan Kriteria Pelatih Baru Timnas Indonesia: Harus Lebih Baik dari STY dan Kluivert!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement