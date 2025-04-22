Diintip Direktur Olahraga, Jay Idzes Gabung Rival Sekota Juventus pada Bursa Transfer Musim Panas 2025?

KAPTEN Timnas Indonesia, Jay Idzes, kemungkinan gabung Torino pada bursa transfer musim panas 2025. Ada dua alasan kuat kenapa kapten Venezia FC itu akan melanjutkan karier bersama rival sekota Juventus tersebut.

1. Torino Paling Serius Mendekati Jay Idzes

Dari sekian klub yang mengincar Jay Idzes seperti Inter Milan hingga Bologna, cuma Torino yang menunjukan keseriusan. Menurut jurnalis Italia Nicolo Schira, Direktur Olahraga Torino Davide Vagnati menyaksikan langsung laga Empoli vs Venezia di lanjutan Liga Italia 2024-2025 pada Minggu, 20 April 2025 malam WIB.

Ada dua pemain yang dipantau pria asal Italia itu. Sebut saja Jay Idzes dan penyerang Inter Milan yang sedang dipinjamkan ke Empoli musim ini, Sebastiano Esposito.

Direktur Olahraga pantau Jay Idzes di laga Empoli vs Venezia. (Foto: X/@NicoShira)

“Direktur Olahraga Torino Davide Vagnati berada di Stadion Castellani untuk menyaksikan laga antara Empoli dan Venezia. Bek Venezia Jay Idzes dan penyerang Empoli Sebastiano Esposito dipantau langsung,” kata Nicolo Schira, Okezone mengutip dari akun X-nya, @NicoShira.

2. Rekomendasi Pelatih Torino

Pelatih Torino, Paolo Vanoli, bukanlah orang baru bagi Jay Idzes. Ia merupakan sosok yang memboyong Jay Idzes ke Venezia dari Go Ahead Eagles pada bursa transfer musim panas 2023.

Bersama Paolo Vanoli, Jay Idzes muncul sebagai bek andalan. Ia tercatat 29 kali turun di Serie B 2023-2024 dan mencetak tiga gol, sekaligus membantu sang klub promosi ke Serie A 2024-2025.